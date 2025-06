No Rest for the Wicked z ogromnymi nowościami. Twórcy starają się odpowiedzieć na sugestie społeczności

Moon Studios zaprezentowało szczegóły dużej aktualizacji do No Rest for the Wicked, która została opracowana na podstawie opinii graczy. Twórcy przygotowali szereg poprawek i usprawnień, a jednocześnie potwierdzili prace nad wyczekiwanym trybem kooperacji.

No Rest for the Wicked – aktualizacja The Breach Refined już niedługo trafi do graczy

No Rest for the Wicked nadal znajduje się we wczesnym dostępie, ale już teraz otrzymała jedną z większych aktualizacji. The Breach Refined to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby graczy. Usprawniono m.in. optymalizację, dzięki czemu tytuł uruchamia się szybciej, a także naprawiono błędy, takie jak nieprawidłowe odradzanie się jednostek czy losowe spadanie liści z drzew.