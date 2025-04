Gracze tęsknią za Desmondem i Laylą. Fani apelują do Ubisoftu o powrót do współczesnych wątków fabularnych

W Assassin’s Creed: Shadows, fabuła współczesna została zepchnięta na dalszy plan. Ogranicza się ona jedynie do opcjonalnych szczelin Animusa i rozrzuconych po mapie plików tekstowych, z czego część ukryta jest… w battle passie. Dla wielu graczy to cios, bo liczyli na kontynuację wątku z Valhalli i rozwój historii Basima.

Wątek współczesny w serii Assassin’s Creed od lat budzi mieszane emocje. Po śmierci Desmonda Milesa, fabularny trzon mocno się zachwiał, co sam szef marki, Marc-Alexis Cote, otwarcie przyznał. Wydawało się jednak, że wszystko zmierza ku lepszemu wraz z pojawieniem się Layli Hassan. Jej historia znów powiązała teraźniejszość z przeszłością w sensowny sposób. Niestety, nowa odsłona serii, Assassin’s Creed: Shadows, niemal całkowicie porzuca ten aspekt, a fanom nie specjalnie taki pomysł się podoba. Wracając do pierwszej części Assassin’s Creed również wspominaliśmy elementy współczesne zawarte w grze.

Współczesny wątek w Shadows naprawdę mnie zawiódł. Nie czuję żadnego zainteresowania, bo jest po prostu nudny. Desmond i Layla nadawali sens całej grze. To, co zbudowano w Valhalli, dawało nadzieję, ale wygląda na to, że to wszystko zostało wyrzucone do kosza.

Niektórzy gracze krytykują fakt, że gramy teraz nie jako konkretna postać, a bliżej nieokreślona symulacja Animusa. Użytkownik u/Journey2thaeast zauważył:

Zmiana na coś, co nie wydaje się prawdziwą osobą, tylko jakąś dziwną symulacją, jest bardzo dziwna. Chcę bohatera, z którym mogę się zżyć.

Część fanów pokłada nadzieję w nadchodzącym Assassin’s Creed: Hexe, którego akcja ma rozgrywać się w XVI-wiecznych Niemczech podczas procesów czarownic. Powraca także Darby McDevitt, scenarzysta odpowiedzialny między innymi za Black Flag i Valhallę, co daje nadzieję na nieco mocniejszy wątek współczesny. W Valhalli ujawniono, że Desmond tak naprawdę nie zginął, a przemienił się w enigmatyczną istotę zwaną „Czytelnikiem”, żyjącą w tak zwanej “Szarości”, czyli w wirtualnym „zaświatowym” stanie między technologią, a duchowością. Towarzyszy mu Layla, która zdecydowała się tam pozostać. Oboje próbują zapobiec globalnej katastrofie, podobnej do tej z Assassin’s Creed 3. W ich miejsce pojawia się Basim, który przez wieki był uwięziony w “Szarości”. Po wydarzeniach z 2012 roku wrócił do rzeczywistości, odzyskał ciało i zabrał Kostur Hermesa Trismegistosa.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Eurogamer, fabuła z battle passa Assassin’s Creed: Shadows może zapowiadać nowego bohatera współczesnego. Miałby nim być młody Brytyjczyk Joel Eastman. Akcja ma dziać się w przyszłości, w świecie zdominowanym przez AI i kryzysy klimatyczne. Joel udaje się do Marrakeszu, by dowiedzieć się więcej o pracy swojego ojca i trafia na trop projektu Mnemosyne. Pomimo starań Desmonda, Layli i innych, Bractwo Asasynów jest w rozsypce. Jednak Joel miałby dołączyć do małej komórki ruchu oporu i brać udział w porwaniu naukowca pracującego nad wspomnianym projektem. Możliwe, że to właśnie on zostanie nowym "Desmondem", natomiast Basim zostanie pominięty.

Lubiliście wątki współczesne w Assassin’s Creed czy może wystarczyła wam “właściwa” rozgrywka asasynem?