Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze pokochali tryb Marvel Zombies. Bezpłatna strzelanka NetEase notuje wzrost aktywności

Patrycja Pietrowska
2025/10/27 08:00
0
0

Liczba graczy na Steamie wystrzeliła w górę.

Jak niedawno informowaliśmy, Marvel Rivals otrzymało tryb PvE inspirowany Marvel Zombies. Bezpłatna, drużynowa strzelanka z superbohaterami odnotowała ostatnio zauważalny wzrost liczby graczy na Steamie. Chociaż gra nie zbliżyła się do rekordowego debiutu pierwszego sezonu, to niedawny skok liczbowy jest konsekwencją wprowadzenia trybu rozgrywki, o który fani prosili od dłuższego czasu.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Marvel Rivals ze znaczącym wzrostem graczy po wprowadzeniu trybu Marvel Zombies

Według danych SteamDB, standardowa liczba graczy Marvel Rivals utrzymywała się ostatnio w przedziale od 75 tysięcy do 80 tysięcy użytkowników, odnotowując lekki spadek od początku Sezonu 4.5. Sytuacja uległa zmianie 24 października, kiedy to liczba aktywnych graczy wzrosła do poziomu przekraczającego 120 tysięcy. Przyczyną tego zjawiska jest wprowadzenie ograniczonego czasowo trybu PvE.

Tryb ten – w klimacie Halloween – umożliwia graczom stoczenie walki z przeciwnikami kontrolowanymi przez sztuczną inteligencję. Inspiracją dla tego wydarzenia są zarówno komiksy, jak i nowa animowana seria, a sama rozgrywka polega na wspólnej eliminacji hord zombie.

GramTV przedstawia:

W świetle tego sukcesu, jest wysoce prawdopodobne, że studio NetEase zdecyduje się na organizowanie większej liczby podobnych wydarzeń w przyszłości. Zainteresowani gracze powinni się jednak pośpieszyć, ponieważ tryb Marvel Zombies pozostanie aktywny tylko do połowy listopada.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.

Źródło:https://insider-gaming.com/marvel-rivals-steam-player-count-spike-pve-mode-2025/

Tagi:

News
Steam
free-to-play
strzelanka
zombie
NetEase
free to play
PvE
Marvel Zombies
Marvel Rivals
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112