Gracze pokochali tryb Marvel Zombies. Bezpłatna strzelanka NetEase notuje wzrost aktywności

Jak niedawno informowaliśmy, Marvel Rivals otrzymało tryb PvE inspirowany Marvel Zombies. Bezpłatna, drużynowa strzelanka z superbohaterami odnotowała ostatnio zauważalny wzrost liczby graczy na Steamie. Chociaż gra nie zbliżyła się do rekordowego debiutu pierwszego sezonu, to niedawny skok liczbowy jest konsekwencją wprowadzenia trybu rozgrywki, o który fani prosili od dłuższego czasu.

Marvel Rivals ze znaczącym wzrostem graczy po wprowadzeniu trybu Marvel Zombies

Według danych SteamDB, standardowa liczba graczy Marvel Rivals utrzymywała się ostatnio w przedziale od 75 tysięcy do 80 tysięcy użytkowników, odnotowując lekki spadek od początku Sezonu 4.5. Sytuacja uległa zmianie 24 października, kiedy to liczba aktywnych graczy wzrosła do poziomu przekraczającego 120 tysięcy. Przyczyną tego zjawiska jest wprowadzenie ograniczonego czasowo trybu PvE.