Do Marvel Rivals nadciąga fala nieumarłych. Gracze dostaną tryb PvE

Patrycja Pietrowska
2025/10/17 13:00
Marvel Rivals dodaje tryb inspirowany serialem Marvel Zombies.

Pojawiły się interesujące wieści dla miłośników Marvel Rivals. NetEase Games zapowiedziało bowiem wprowadzenie nowego trybu PvE do swojej wieloosobowej gry. Nowość, której inspiracją stał się niedawno wydany animowany serial Marvel Zombies, ma premierę zaplanowaną na przyszły tydzień, 23 października.

Marvel Rivals wprowadza tryb PvE inspirowany Marvel Zombies. Premiera już 23 października

Wielu fanów prosiło o tę formę rozgrywki już od premiery tytułu. Tryb PvE to także efekt współpracy między twórcami gry a zespołem Marvel Animation, mający na celu promocję serialu dostępnego na platformie Disney+ oraz zwiększenie liczby aktywnych użytkowników gry.

Rozgrywka w nowym trybie Marvel Zombies skupi się na bitwach przeciwko niekończącym się hordom nieumarłych, a ostatecznym wyzwaniem będzie pokonanie bossów w postaci potężnych zombie. Tryb ten wymusi na graczach ścisłą współpracę, aby uchronić całą planetę przed zarażeniem. Do walki zostało wyznaczonych pięciu bohaterów: Magik, Thor, Blade, Punisher oraz Jeff. Każda z tych postaci otrzyma specjalne wzmocnienia, stworzone z myślą o efektywnym eliminowaniu hord nieumarłych.

Nowy tryb wrzuca ciebie i twój zespół w bezlitosną walkę o przetrwanie przeciwko niekończącym się falom nieumarłych.

Miasto płonie, zakażeni nadciągają — a to od ciebie zależy, czy uda się utrzymać linię obrony.
Zobacz zapowiedź już teraz i wypatruj oficjalnego trailera, który pojawi się wkrótce! – czytamy w opisie zapowiedzi.

GramTV przedstawia:

Marvel Rivals trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Strzelanka zadebiutowała 6 grudnia 2024 roku w modelu free-to-play.

Źródło:https://www.thegamer.com/marvel-rivals-pve-mode-zombies-release-october-23/

News
Marvel
zombie
tryb rozgrywki
NetEase
superbohaterowie
tryb
free to play
PvE
Marvel Zombies
nowości
NetEase Games
nowy tryb
Marvel Rivals
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

