Do Marvel Rivals nadciąga fala nieumarłych. Gracze dostaną tryb PvE

Pojawiły się interesujące wieści dla miłośników Marvel Rivals. NetEase Games zapowiedziało bowiem wprowadzenie nowego trybu PvE do swojej wieloosobowej gry. Nowość, której inspiracją stał się niedawno wydany animowany serial Marvel Zombies, ma premierę zaplanowaną na przyszły tydzień, 23 października.

Marvel Rivals wprowadza tryb PvE inspirowany Marvel Zombies. Premiera już 23 października

Wielu fanów prosiło o tę formę rozgrywki już od premiery tytułu. Tryb PvE to także efekt współpracy między twórcami gry a zespołem Marvel Animation, mający na celu promocję serialu dostępnego na platformie Disney+ oraz zwiększenie liczby aktywnych użytkowników gry.