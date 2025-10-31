Gracze odrzucili Echoes of the End, więc twórcy zrobili większość gry od nowa

Echoes of the End, które ukazało się w sierpniu, nie zdobyło serc graczy – średnie oceny na Steamie wynoszą zaledwie 68%, a liczba aktywnych graczy nie przekroczyła 600 osób. Studio Myrkur Games postanowiło jednak zawalczyć o drugą szansę i wypuściło Echoes of the End: Enhanced Edition, dużą aktualizację przebudowującą niemal każdy element rozgrywki.

Echoes of the End – wielka aktualizacja i zmiana nazwy gry

Wśród kluczowych zmian znalazły się mocno ulepszony system walki, nowy system ekwipunku, który pozwala łączyć stroje kosmetyczne z reliktami wpływającymi na statystyki i umiejętności, a także nowe animacje głównej bohaterki i przebudowany pierwszy rozdział gry. Autorzy dodali też tryb Nowej Gry+ i ograniczyli interakcje niemające wpływu na rozgrywkę.