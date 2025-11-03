Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze odkryli exploit w ARC Raiders. Te ustawienia dają nieuczciwą przewagę

Patrycja Pietrowska
2025/11/03 08:45
0
0

Społeczność apeluje do twórców.

ARC Raiders niewątpliwie zaliczyło udany start. Gra nie tylko przyciągnęła masę graczy (w peaku niemal 355 tysięcy osób), ale też zebrała „bardzo pozytywne” oceny na platformie Steam. Okazuje się jednak, że tytuł cierpi na pewien problem, dający nieuczciwą przewagę niektórym graczom.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders z poważnym problemem. Niskie ustawienia dają graczom nieuczciwą przewagę

Po debiucie Arc Raiders na PC ujawnił się poważny problem, który stawia graczy w niekorzystnej sytuacji. Użytkownicy PC, którzy zdecydują się uruchomić grę na „niskich” ustawieniach graficznych, zyskują znaczącą i nieuczciwą przewagę. Na sytuację zwrócił uwagę jeden z internautów na Reddicie.

Kłopot, zdaniem graczy, polega na tym, że ustawienia „niskie” nie redukują po prostu jakości renderowanej roślinności. Zamiast tego, opcja ta całkowicie usuwa istniejące obiekty środowiskowe, takie jak zarośla.

Ta różnica i przewaga jest całkowicie nieakceptowalna w extract shooterze, gdzie śmierć tak mocno boli. Rozumiem, że opcja niskich ustawień jest potrzebna dla części graczy, ale moim zdaniem rozwiązanie jest proste…

W takiej odległości, jak na nagraniu, gdzie wszystkie krzaki i roślinność znikają, modele postaci również powinny znikać. – pisze autor nagrania dostępnego na Reddicie.

GramTV przedstawia:

W rezultacie, gracze korzystający z minimalnych ustawień graficznych są w stanie zobaczyć wszystkich przeciwników, ponieważ wszystko dookoła, co miało służyć za osłonę, zostało usunięte. Choć nadal nie jest możliwe strzelanie do wrogów, jeśli technicznie rzecz biorąc ukrywają się za pustą przestrzenią, to znajomość ich dokładnej lokalizacji pozwala łatwo do nich podbiec i zaatakować. Gracze aktywnie wzywają Embark Studios do szybkiego naprawienia tej kwestii, zanim sytuacja „wymknie się spod kontroli”.

Studio Embark najpewniej nie miało zamiaru tworzyć exploita; z dużym prawdopodobieństwem było to rozwiązanie pomyślane dla osób dysponujących słabszym sprzętem, by również mogły cieszyć się grą. Niemniej, ta niedopracowana funkcja szybko zamieniła się w potencjalną „dominującą strategię” dla nieuczciwych graczy.

Źródło:https://www.thegamer.com/arc-raiders-extraction-shooter-pc-gaming-low-settings-unfair-advantage/

Tagi:

News
strzelanka
grafika
kontrowersje
PvP
exploit
PvE
ARC Raiders
extraction shooter
Embark Studios
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112