Gracze odkryli exploit w ARC Raiders. Te ustawienia dają nieuczciwą przewagę

Po debiucie Arc Raiders na PC ujawnił się poważny problem, który stawia graczy w niekorzystnej sytuacji. Użytkownicy PC, którzy zdecydują się uruchomić grę na „niskich” ustawieniach graficznych, zyskują znaczącą i nieuczciwą przewagę. Na sytuację zwrócił uwagę jeden z internautów na Reddicie.
Kłopot, zdaniem graczy, polega na tym, że ustawienia „niskie” nie redukują po prostu jakości renderowanej roślinności. Zamiast tego, opcja ta całkowicie usuwa istniejące obiekty środowiskowe, takie jak zarośla.
Ta różnica i przewaga jest całkowicie nieakceptowalna w extract shooterze, gdzie śmierć tak mocno boli. Rozumiem, że opcja niskich ustawień jest potrzebna dla części graczy, ale moim zdaniem rozwiązanie jest proste…
W takiej odległości, jak na nagraniu, gdzie wszystkie krzaki i roślinność znikają, modele postaci również powinny znikać. – pisze autor nagrania dostępnego na Reddicie.
W rezultacie, gracze korzystający z minimalnych ustawień graficznych są w stanie zobaczyć wszystkich przeciwników, ponieważ wszystko dookoła, co miało służyć za osłonę, zostało usunięte. Choć nadal nie jest możliwe strzelanie do wrogów, jeśli technicznie rzecz biorąc ukrywają się za pustą przestrzenią, to znajomość ich dokładnej lokalizacji pozwala łatwo do nich podbiec i zaatakować. Gracze aktywnie wzywają Embark Studios do szybkiego naprawienia tej kwestii, zanim sytuacja „wymknie się spod kontroli”.
Studio Embark najpewniej nie miało zamiaru tworzyć exploita; z dużym prawdopodobieństwem było to rozwiązanie pomyślane dla osób dysponujących słabszym sprzętem, by również mogły cieszyć się grą. Niemniej, ta niedopracowana funkcja szybko zamieniła się w potencjalną „dominującą strategię” dla nieuczciwych graczy.
