ARC Raiders podbija serca graczy. Rewelacyjny start gry na Steamie i tłumy na premierę

Wczoraj miała miejsce premiera wyczekiwanego ARC Raiders. Okazuje się, że extraction shooter zaliczył niezwykle udany start. Świadczą o tym nie tylko „bardzo pozytywne” oceny na Steamie, ale też aktywność graczy.

ARC Raiders z fenomenalnym startem. Ponad 260 tys. graczy i „bardzo pozytywne” oceny

Gra została udostępniona na PC, konsolach Xbox Series X/S oraz PS5, a już w pierwszym dniu odnotowała imponujące wyniki na Steam. ARC Raiders zaliczyło fenomenalny start, osiągając szczytową liczbę 264 673 jednoczesnych graczy. To jednak nie koniec osiągnięć.