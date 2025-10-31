ARC Raiders podbija serca graczy. Rewelacyjny start gry na Steamie i tłumy na premierę

ARC Raiders przyciągnęło prawdziwe tłumy na premierę.
Wczoraj miała miejsce premiera wyczekiwanego ARC Raiders. Okazuje się, że extraction shooter zaliczył niezwykle udany start. Świadczą o tym nie tylko „bardzo pozytywne” oceny na Steamie, ale też aktywność graczy.
ARC Raiders z fenomenalnym startem. Ponad 260 tys. graczy i „bardzo pozytywne” oceny
Gra została udostępniona na PC, konsolach Xbox Series X/S oraz PS5, a już w pierwszym dniu odnotowała imponujące wyniki na Steam. ARC Raiders zaliczyło fenomenalny start, osiągając szczytową liczbę 264 673 jednoczesnych graczy. To jednak nie koniec osiągnięć.
ARC Raiders może bowiem pochwalić się „bardzo pozytywnym” odbiorem na platformie Valve. Aż 89% z ponad 10 tysięcy opinii zachwala tytuł. Gracze doceniają między innymi mechaniki, grafikę, muzykę czy dźwięki, ale także klimat i nieprzewidywalny charakter rozgrywki. Pochwały zbiera również stałe poczucie zagrożenia i połączenie PvE z PvP.
W ARC Raiders rozgrywka toczy się zarówno na powierzchni opanowanej przez śmiercionośne maszyny, jak i w tętniącej życiem, podziemnej dzielnicy znanej jako Speranza. Wytwarzaj, naprawiaj i ulepszaj sprzęt w swoim bezpiecznym warsztacie, a potem wyrusz na powierzchnię w poszukiwaniu szczątków zniszczonego, lecz pięknego świata. Graj w pojedynkę lub w trzyosobowej drużynie, stale uważając na niebezpieczne maszyny ARC i nieprzewidywalnych ocalałych. Tylko od ciebie zależy, jakim łupieżcą będziesz i jak daleko zajdziesz. – brzmi opis gry.
Przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
