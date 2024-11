Gracze nie tracą wiary w Kingdom Come: Deliverance 2. Brak Denuvo i długi gameplay

Dopiero co Warhorse Studios pochwaliło się, że pierwsza część Kingdom Come: Deliverance znalazła aż 8 milionów nabywców, a niedługo później studio zorganizowało transmisję na żywo, na której zaprezentowali prawie dwugodzinny gameplay z drugiej części serii, podając szereg nowych informacji. Jedną z najważniejszych jest potwierdzenie braku zabezpieczeń Denuvo.

Kingdom Come: Deliverance 2 – brak zabezpieczeń Denuvo i nowe szczegóły gry

Kwestia Denuvo w Kingdom Come: Deliverance 2 wywołała niemałe poruszenie wśród fanów gry. Jeszcze w październiku jeden z rzekomych pracowników PLAION, wydawcy gry, zdradził obecność kontrowersyjnych zabezpieczeń, przez co produkcja miała nie być sprzedawana w sklepie GOG.com. Okazało się to nieprawdą i deweloperzy przyznali, że ich tytuł nie skorzysta z zabezpieczeń Denuvo.