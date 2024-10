Nowe informacje o Kingdom Come: Deliverance 2 wywołują niechęć wśród graczy. Produkcja niedostępna w popularnym cyfrowym sklepie?

Ta wiadomość zmartwiła wiele osób, które czekają na kontynuację Kingdom Come Deliverance.

Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutuje na rynku dopiero w przyszłym roku, ale na tegorocznym Poznań Game Arena uczestnicy będą mogli sprawdzić grywalne demo gry. Będzie również okazja zobaczyć na własne oczy, jak wypada optymalizacja gry, która według najnowszych, ale i niepotwierdzonych jeszcze doniesień, ma być chroniona przez znienawidzone przez graczy Denuvo na komputerach osobistych. Na serwerze grupy Denuvo Games na Discordzie pojawił się screen, który ma rzekomo pochodzić od oficjalnego wsparcia technicznego PLAION. Dowiadujemy się z niego, że kontrowersyjne zabezpieczenia mają znaleźć się w Kingdom Come: Deliverance 2, przez co gra nie będzie dostępna w jednym z popularnych cyfrowych sklepów.

Kingdom Come: Deliverance 2 – gra zostanie zabezpieczona Denuvo?

Jak możemy zobaczyć na poniższym ujęciu, produkcja Warhorse Studios nie będzie dostępna na GOG-u. Sklep oferuje gry bez żadnych zabezpieczeń DRM, więc Kingdom Come: Deliverance 2 kupimy wyłącznie na Steam, Epic Games Store i w innych sklepach oferujących klucze do gier.