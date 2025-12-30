Zaloguj się lub Zarejestruj

10 najlepszych utworów rockowych 2025 roku. Jest piosenka związana z grą Battlefield 6

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/30 20:00
Podsumowanie roku objęło także muzykę rockową. Czy znajdujecie swój utwór w TOP 10 kawałków 2025 roku?

Jeden z najbardziej prestiżowych serwisów poświęconych muzyce rockowej – Loudwire – postanowił przygotować zestawienie TOP 10 utworów rockowych 2025 roku. Serwis zaznaczył, że był to rok wielkich powrotów. Mowa tu choćby o Linkin Park, Three Days Grace z Adamem Gontierem oraz Nine Inch Nails, którzy wrócili z nową muzyką na najwyższym poziomie. Był to także rok, w którym fani usłyszeli ostatni nowy utwór Ozzy’ego Osbourne’a przed jego śmiercią oraz czas gdy tajemniczy zespół w maskach rozpalił wyobraźnię internautów i zdominował media społecznościowe.

Mammoth – The End
Mammoth – The End

TOP 10 rockowych utworów 2025 roku

Tak prezentuje się TOP 10 rockowych utworów, które rozgrzewały nas w 2025 roku, według serwisu Loudwire:

  • 10. AFI – Behind the Clock:

Postpunkowo-gotycki zwrot na albumie Silver Bleeds the Black Sun. Klimat utworu, pełnego odniesień do filmów Davida Lyncha, przywodzi na myśl estetykę Lost Highway i Mulholland Drive.

  • 9. Three Days Grace – Apologies:

Drugi singiel zespołu po powrocie Adama Gontiera. Utwór zaskoczył fanów nowym brzmieniem, łącząc rock z elektroniką i popową melodyjnością, pokazując odwagę zespołu w dalszym rozwoju.

  • 8. The Pretty Reckless – For I Am Death:

Dynamiczny, chwytliwy utwór napędzany złowrogim riffem gitarowym. Taylor Momsen mierzy się z motywem śmierci z pewnością siebie i ironią. Ósmy numer jeden zespołu.

  • 7. Ghost – Lachryma:

Mroczna, teatralna ballada z albumu Skeleta. Gotycka atmosfera, filmowe klawisze i chwytliwe refreny sprawiają, że to idealny utwór na halloweenowe playlisty.

  • 6. Turnstile – NEVER ENOUGH:

Zespół dalej przesuwa granice hardcore’u, eksperymentując z brzmieniem i nietypowymi instrumentami, w tym fletem. Utwór otwiera album pełen zaskoczeń i stylistycznych kontrastów.

  • 5. Evanescence – Afterlife:

Powrót zespołu po czterech latach przerwy. Monumentalne refreny, filmowa atmosfera i charakterystyczny wokal Amy Lee tworzą utwór jednocześnie znajomy i świeży.

  • 4. Deftones – My Mind Is a Mountain:

Nowoczesne spojrzenie na alternatywny rock lat 90., inspirowane zespołami Hum i Failure. Deftones udowadniają, że nadal potrafią ewoluować bez utraty tożsamości.

  • 3. Limp Bizkit – Making Love to Morgan Wallen:

Ekspresyjny, rap-rockowy numer stworzony z myślą o ścieżce dźwiękowej do gry Battlefield 6. Utwór pełen odniesień kulturowych i energii koncertowej.

  • 2. Linkin Park – Up From the Bottom:

Utwór z edycji deluxe albumu From Zero. Chemia między Emily Armstrong i Mike’em Shinodą oraz powrót do nu-metalowych korzeni zespołu spotkały się z entuzjastycznym odbiorem fanów.

  • 1. Mammoth – The End:

Najlepszy rockowy utwór 2025 roku według Loudwire. Wolfgang Van Halen nagrał całość samodzielnie, wykorzystując m.in. legendarną gitarę Frankenstein swojego ojca. Monumentalny refren, precyzyjne riffy i emocjonalna siła czynią z The End prawdziwy hymn aren rockowych.

Jaki jest wasz ulubiony kawałek rockowy z tego roku?

Źródło:https://loudwire.com/best-rock-songs-2025-ranked/

