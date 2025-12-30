10 najlepszych utworów rockowych 2025 roku. Jest piosenka związana z grą Battlefield 6

Podsumowanie roku objęło także muzykę rockową. Czy znajdujecie swój utwór w TOP 10 kawałków 2025 roku?

Jeden z najbardziej prestiżowych serwisów poświęconych muzyce rockowej – Loudwire – postanowił przygotować zestawienie TOP 10 utworów rockowych 2025 roku. Serwis zaznaczył, że był to rok wielkich powrotów. Mowa tu choćby o Linkin Park, Three Days Grace z Adamem Gontierem oraz Nine Inch Nails, którzy wrócili z nową muzyką na najwyższym poziomie. Był to także rok, w którym fani usłyszeli ostatni nowy utwór Ozzy’ego Osbourne’a przed jego śmiercią oraz czas gdy tajemniczy zespół w maskach rozpalił wyobraźnię internautów i zdominował media społecznościowe. TOP 10 rockowych utworów 2025 roku Tak prezentuje się TOP 10 rockowych utworów, które rozgrzewały nas w 2025 roku, według serwisu Loudwire: 10. AFI – Behind the Clock:

Postpunkowo-gotycki zwrot na albumie Silver Bleeds the Black Sun. Klimat utworu, pełnego odniesień do filmów Davida Lyncha, przywodzi na myśl estetykę Lost Highway i Mulholland Drive. 9. Three Days Grace – Apologies: Drugi singiel zespołu po powrocie Adama Gontiera. Utwór zaskoczył fanów nowym brzmieniem, łącząc rock z elektroniką i popową melodyjnością, pokazując odwagę zespołu w dalszym rozwoju. 8. The Pretty Reckless – For I Am Death: Dynamiczny, chwytliwy utwór napędzany złowrogim riffem gitarowym. Taylor Momsen mierzy się z motywem śmierci z pewnością siebie i ironią. Ósmy numer jeden zespołu. 7. Ghost – Lachryma: Mroczna, teatralna ballada z albumu Skeleta. Gotycka atmosfera, filmowe klawisze i chwytliwe refreny sprawiają, że to idealny utwór na halloweenowe playlisty. 6. Turnstile – NEVER ENOUGH: Zespół dalej przesuwa granice hardcore’u, eksperymentując z brzmieniem i nietypowymi instrumentami, w tym fletem. Utwór otwiera album pełen zaskoczeń i stylistycznych kontrastów. 5. Evanescence – Afterlife:

Powrót zespołu po czterech latach przerwy. Monumentalne refreny, filmowa atmosfera i charakterystyczny wokal Amy Lee tworzą utwór jednocześnie znajomy i świeży. 4. Deftones – My Mind Is a Mountain: Nowoczesne spojrzenie na alternatywny rock lat 90., inspirowane zespołami Hum i Failure. Deftones udowadniają, że nadal potrafią ewoluować bez utraty tożsamości. 3. Limp Bizkit – Making Love to Morgan Wallen: Ekspresyjny, rap-rockowy numer stworzony z myślą o ścieżce dźwiękowej do gry Battlefield 6. Utwór pełen odniesień kulturowych i energii koncertowej. 2. Linkin Park – Up From the Bottom: Utwór z edycji deluxe albumu From Zero. Chemia między Emily Armstrong i Mike’em Shinodą oraz powrót do nu-metalowych korzeni zespołu spotkały się z entuzjastycznym odbiorem fanów. 1. Mammoth – The End: Najlepszy rockowy utwór 2025 roku według Loudwire. Wolfgang Van Halen nagrał całość samodzielnie, wykorzystując m.in. legendarną gitarę Frankenstein swojego ojca. Monumentalny refren, precyzyjne riffy i emocjonalna siła czynią z The End prawdziwy hymn aren rockowych. Jaki jest wasz ulubiony kawałek rockowy z tego roku?