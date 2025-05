Gracze nie mają wątpliwości - pod tym względem Assassin’s Creed Shadows przegrywa z Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało w marcu i od tamtej pory zbiera głównie dobre recenzje. Ubisoft wydają się być też zadowolony z wyników sprzedaży, bo ma dalsze plany wobec gry. Jednak po prawie dwóch miesiącach od premiery, gdy pierwszy zachwyt opadł, coraz więcej fanów zaczyna dostrzegać pewne rysy na tym samurajskim pancerzu.

Assassin’s Creed Shadows – zadania poboczne nie tak ekscytujące?

Jednym z najczęściej krytykowanych elementów są… zadania poboczne. Wielu graczy zauważa, że w porównaniu do rozbudowanych i wciągających questów z Assassin’s Creed Odyssey, Shadows wypada blado. Co ciekawe, to właśnie Odyssey uznawana jest za najlepszą odsłonę serii, ale mimo tego to w Shadows gra obecnie więcej osób. Na Reddicie pojawiają się komentarze, że większość zadań to nużące i powtarzalne schematy typu „zabij X wrogów” albo „przynieś Y przedmiotów”, bez większego kontekstu fabularnego czy emocjonalnego.