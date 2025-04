Ubisoft ujawnia plany wobec Assassin's Creed Shadows. Nowa Gra Plus, darmowe misje fabularne, aktualizacja parkouru i wiele więcej

Wszyscy, którym nowe Assassin’s Creed Shadows przypadło do gustu, mogą liczyć na sporo nowej zawartości w tym roku. Gracze otrzymają między innymi regularnie dodawane, darmowe misje fabularne, długo wyczekiwane przez fanów funkcje oraz tryb Nowa Gra Plus.

Ubisoft zapowiada również specjalne kolaboracje, co może sugerować powrót do crossoverów, jak choćby pamiętny Chocobo z Final Fantasy w Assassin’s Creed Origins.

Ubisoft zapowiedział także pierwsze płatne rozszerzenie zatytułowane „Claws of Awaji”, które będzie dostępne za darmo dla osób, które zamówiły grę w przedsprzedaży. Dodatek ma rozgrywać się po epilogu głównej kampanii i kontynuować historie Naoe oraz Yasuke. Dokładna data premiery nie została ujawniona, wiadomo jedynie, że pojawi się jeszcze w 2025 roku.

Ubisoft zapowiedział również spełnienie kilku próśb społeczności w tym między innymi możliwość zdejmowania hełmu w scenkach przerywnikowych oraz nowe ruchy parkour, takie jak wyskoki boczne i do tyłu oraz pionowy skok z krawędzi. Wszystko po to, by jeszcze bardziej wzmocnić immersję i swobodę poruszania się.

Tak przedstawia się harmonogram popremierowych aktualizacji dla Assassin’s Creed Shadows: