Gracze narzekali na Lost Soul Aside. Aktualizacja przynosi ważne poprawki

Lost Soul Aside nie zaliczyło najbardziej udanego debiutu na platformie Steam. Oceny wciąż są „mieszane”, a graczy rozczarował stan techniczny, dźwięk czy system zapisu postępów. Ultizero Games udostępniło nową aktualizację, która koncentruje się na eliminacji błędów i optymalizacji rozgrywki.

Lost Soul Aside z aktualizacją. Ultizero Games wypuszcza łatkę na PC i PS5

Jedną z ważniejszych poprawek, wspólnej dla PC i PS5, jest usunięcie błędu blokującego menu ulepszeń. Ultizero Games zapewnia, że nie trzeba zaczynać gry od nowa; menu odblokuje się automatycznie po instalacji aktualizacji.