Gracze narzekali na Lost Soul Aside. Aktualizacja przynosi ważne poprawki

Patrycja Pietrowska
2025/09/07 14:00
Lost Soul Aside dostało ważną aktualizację.

Lost Soul Aside nie zaliczyło najbardziej udanego debiutu na platformie Steam. Oceny wciąż są „mieszane”, a graczy rozczarował stan techniczny, dźwięk czy system zapisu postępów. Ultizero Games udostępniło nową aktualizację, która koncentruje się na eliminacji błędów i optymalizacji rozgrywki.

Lost Soul Aside z aktualizacją. Ultizero Games wypuszcza łatkę na PC i PS5

Jedną z ważniejszych poprawek, wspólnej dla PC i PS5, jest usunięcie błędu blokującego menu ulepszeń. Ultizero Games zapewnia, że nie trzeba zaczynać gry od nowa; menu odblokuje się automatycznie po instalacji aktualizacji.

W ramach optymalizacji dostosowano trudność wybranych łamigłówek i mini-gier. Użytkownicy kontrolerów zyskają nowy, predefiniowany schemat sterowania, a animacje NPC zostały ulepszone. Gracze pecetowi powinni odczuć znaczącą poprawę, gdyż aktualizacja eliminuje problemy z wydajnością, liczbą klatek na sekundę i opóźnieniami na niektórych wersjach systemu Windows. Te usprawnienia stanowią realizację wcześniejszych obietnic Ultizero Games, które po premierze zapowiedziało walkę z technicznymi niedociągnięciami.

Tocz boje z morderczymi wrogami i ogromnymi bossami w tej do bólu stylowej przygodowej grze akcji RPG dla jednego gracza. Twórz spektakularne kombinacje ataków w elektryzujących i dynamicznych walkach.

Zmieniaj styl walki w zależności od okoliczności, rozwiązuj zagadki i rozwijaj niesamowite umiejętności w czasie tej przygody godnej prawdziwego bohatera. – brzmi opis gry.

Aktualizacja jest już dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Przypomnijmy, że Lost Soul Aside zadebiutowało 29 sierpnia 2025 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/lost-soul-aside-gets-new-update-with-gameplay-optimisations-performance-improvements

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

