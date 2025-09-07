Gracze narzekali na Lost Soul Aside. Aktualizacja przynosi ważne poprawki

Lost Soul Aside z aktualizacją. Ultizero Games wypuszcza łatkę na PC i PS5
Jedną z ważniejszych poprawek, wspólnej dla PC i PS5, jest usunięcie błędu blokującego menu ulepszeń. Ultizero Games zapewnia, że nie trzeba zaczynać gry od nowa; menu odblokuje się automatycznie po instalacji aktualizacji.
W ramach optymalizacji dostosowano trudność wybranych łamigłówek i mini-gier. Użytkownicy kontrolerów zyskają nowy, predefiniowany schemat sterowania, a animacje NPC zostały ulepszone. Gracze pecetowi powinni odczuć znaczącą poprawę, gdyż aktualizacja eliminuje problemy z wydajnością, liczbą klatek na sekundę i opóźnieniami na niektórych wersjach systemu Windows. Te usprawnienia stanowią realizację wcześniejszych obietnic Ultizero Games, które po premierze zapowiedziało walkę z technicznymi niedociągnięciami.
Tocz boje z morderczymi wrogami i ogromnymi bossami w tej do bólu stylowej przygodowej grze akcji RPG dla jednego gracza. Twórz spektakularne kombinacje ataków w elektryzujących i dynamicznych walkach.
Zmieniaj styl walki w zależności od okoliczności, rozwiązuj zagadki i rozwijaj niesamowite umiejętności w czasie tej przygody godnej prawdziwego bohatera. – brzmi opis gry.
Aktualizacja jest już dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Przypomnijmy, że Lost Soul Aside zadebiutowało 29 sierpnia 2025 roku.
