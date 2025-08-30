Zaloguj się lub Zarejestruj

Lost Soul Aside rozczarowuje graczy. Premiera z problemami na PC

Patrycja Pietrowska
2025/08/30 10:00
Premiera Lost Soul Aside przyćmiona problemami technicznymi i mieszanymi opiniami.

Lost Soul Aside od Ultizero Games, rozwijane od 2014 roku, zadebiutowało już na rynku. Tytuł wylądował na PlayStation 5 oraz na komputerach osobistych. Okazuje się jednak, że produkcja nie spotkała się z najcieplejszym przyjęciem na Steamie.

Lost Soul Aside
Lost Soul Aside

Premiera Lost Soul Aside i mieszane opinie na Steamie

Na platformie Valve Lost Soul Aside zadebiutowało z „mieszanymi” recenzjami. Z ponad 430 opinii jedynie 56% jest pozytywnych. Głównym zarzutem, na który deweloperzy szybko zareagowali, są zacięcia przerywników filmowych w prologu gry.

Deweloperzy przeprosili za wszelkie niedogodności i zapewnili o trwających pracach nad optymalizacją. Poza tym gracze krytykują szereg innych aspektów, w tym dźwięk, jakość angielskiego dubbingu, system zapisu postępów oraz specyficzne, „pływające” sterowanie.

Twórcy odnieśli się do sytuacji za pośrednictwem mediów społecznościowych podkreślając, że przyszłe aktualizacje zapewnią płynniejszą rozgrywkę.

Tocz boje z morderczymi wrogami i ogromnymi bossami w tej do bólu stylowej przygodowej grze akcji RPG dla jednego gracza. Twórz spektakularne kombinacje ataków w elektryzujących i dynamicznych walkach.

Zmieniaj styl walki w zależności od okoliczności, rozwiązuj zagadki i rozwijaj niesamowite umiejętności w czasie tej przygody godnej prawdziwego bohatera. – brzmi opis gry.

Przypomnijmy, że Lost Soul Aside zadebiutowało 29 sierpnia 2025 roku. Gra jest dostępna na PC oraz na PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/lost-soul-aside-launches-to-mixed-steam-reviews-prologue-stuttering-addressed

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

