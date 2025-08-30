Lost Soul Aside rozczarowuje graczy. Premiera z problemami na PC

Lost Soul Aside od Ultizero Games, rozwijane od 2014 roku, zadebiutowało już na rynku. Tytuł wylądował na PlayStation 5 oraz na komputerach osobistych. Okazuje się jednak, że produkcja nie spotkała się z najcieplejszym przyjęciem na Steamie.

Premiera Lost Soul Aside i mieszane opinie na Steamie

Na platformie Valve Lost Soul Aside zadebiutowało z „mieszanymi” recenzjami. Z ponad 430 opinii jedynie 56% jest pozytywnych. Głównym zarzutem, na który deweloperzy szybko zareagowali, są zacięcia przerywników filmowych w prologu gry.