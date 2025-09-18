Gracze już nie chcą AC IV: Black Flag Remake. Obawiają się, że będzie klonem Wiedźmina 3

Kontrowersyjne zmiany w remake’u czwartej części serii Assassin’s Creed wywołały protest fanów serii od Ubisoftu.

Według najnowszych doniesień Ubisoft planuje istotne zmiany w długo wyczekiwanym remake’u Assassin’s Creed IV: Black Flag, który ma zadebiutować w 2026 roku. Jak informuje francuski YouTuber Jeuxvideo, w nowej wersji gry całkowicie zrezygnowano z sekwencji osadzonych we współczesności, które w oryginale stanowiły integralną część opowieści. Dodatkowo twórcy mają wprowadzić więcej elementów RPG znanych z najnowszych odsłon serii, jak AC Valhalla i Shadows. Wieści te spotkały się z dużym rozczarowaniem i krytyką ze strony fanów serii. Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake – gracze obawiają się, że gra skończy jako klon Wiedźmina 3 W pierwotnej wersji Assassin’s Creed IV: Black Flag gracze mogli na chwilę opuszczać Animusa, by eksplorować biura Abstergo Entertainment. Sekwencje te ujawniały, w jaki sposób historia pirata Edwarda Kenwaya łączy się z głównym wątkiem współczesnym serii. Teraz jednak Ubisoft zamierza całkowicie je wyciąć, co dla wielu miłośników marki oznacza znaczące zubożenie fabuły i oderwanie jej od szerszego uniwersum Assassin’s Creed.

Według raportu Ubisoft planuje zrekompensować brak współczesnych fragmentów dodatkowymi elementami osadzonymi w czasach piratów. Gra ma zawierać nowe wątki fabularne, w tym wcześniej niewykorzystaną historię Mary Read, jednej z towarzyszek Kenwaya. Remake ma także wprowadzić gruntownie przebudowany system walki i ekwipunku, inspirowany nowszymi odsłonami cyklu. Mimo to największe emocje wzbudza właśnie rezygnacja z sekwencji współczesnych. Wielu fanów podkreśla, że ich brak był już widoczny w Assassin’s Creed Shadows, co spotkało się z krytyką społeczności. Teraz obawiają się, że Ubisoft całkowicie porzuca fundament, który wyróżniał serię na tle innych gier. Mam nadzieję, że to nieprawda, że usunęli współczesne sekwencje. Bez historii współczesnej i tego całego sci-fi z pradawnymi kosmitami, współczesne odsłony Assassin’s Creed to tylko klony Wiedźmina 3 ze skradaniem - napisał użytkownik havewelost6388 w jednej z popularnych dyskusji na Reddicie. Muszą przestać usuwać zawartość osadzoną we współczesności. To jedna z moich ulubionych części tej serii i wynika to z dawnych gier. Naprawdę liczyłem, że w Shadows coś się pojawi po zakończeniu, ale… nie miało absolutnie nic. To był ogromny zawód. Wątki współczesne są częścią tożsamości tej marki i zawsze powinny się pojawiać, tworząc nadrzędną opowieść - dodał ZeroZelath. Ubisoft, przestańcie USUWAĆ WSPÓŁCZESNE FRAGMENTY! Najlepsze w tej serii było to, że od początku wiedzieliśmy, że to tylko symulacja – napisał kamuigui.

Niektórzy gracze zwracają też uwagę, że elementy współczesne w Black Flag nie były tylko dodatkiem, lecz istotnie spajały fabułę Edwarda Kenwaya z nadrzędną historią całego uniwersum. Ich usunięcie może znacząco wpłynąć na spójność narracji. Czy usunięcie scen we współczesności nie wytnie ogromnej części historii dotyczącej Mędrca? - zastanawia się Ari441. Nie rozumiem, jak da się opowiedzieć tę historię bez współczesnych elementów, które wszystko łączyły. Zakończenie gry w czasach współczesnych było dosłownie klamrą całej historii – dodał Pizzaplanet420. Wątek współczesny z postacią Juno, która przez wiele lat była jedną z głównych antagonistek serii, zakończono jedynie w spin-offowym komiksie, co do dziś budzi kontrowersje. Remake Black Flag mógłby być szansą na rozwinięcie porzuconych wątków i powrót do historii, która przez lata spajała poszczególne odsłony cyklu. Zamiast tego wygląda na to, że Ubisoft planuje pójść w przeciwnym kierunku, co dla wielu graczy jest nie do zaakceptowania.

