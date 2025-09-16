AC IV: Black Flag Remake czeka mnóstwo nowości. Gra otrzyma mechaniki z Valhalli i Odyssey

Czwarta odsłona Assassin’s Creed doczeka się sporych nowości i usprawnień w przygotowywanym przez Ubisoft remake’u.

Od dawna wiadomo już, że Ubisoft szykuje remake Assassin’s Creed IV: Black Flag, czyli jednej z najlepszych odsłon popularnej serii. Ostatnio o grze słyszeliśmy przy okazji niefortunnej wypowiedzi gwiazdy gry i od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe informacje. Aż do teraz, gdy francuskojęzyczny YouTuber Jeux Vidéo Magazine przedstawił kolejne szczegóły o nadchodzącej grze, która ma doczeka się wielu usprawnień i nowości. Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake otrzyma mechaniki znane z AC Valhalla i Odyssey Według jego źródeł twórcy nie planują powielać struktury oryginału jeden do jednego, lecz chcą wzbogacić opowieść o dodatkowe wątki i liczne mechaniczne usprawnienia. Największą zmianą będzie całkowite porzucenie współczesnych wątków fabularnych, które w pierwotnej wersji pojawiały się w przerywnikach pomiędzy misjami. Cała historia ma teraz w pełni skupić się na erze piratów, oferując kilka dodatkowych godzin zawartości względem pierwowzoru.

Zmiany dotkną również samej rozgrywki. Nowa wersja Black Flag ma zbliżyć się mechanicznie do współczesnych odsłon serii, takich jak Assassin’s Creed Odyssey czy Assassin’s Creed Valhalla. Edward Kenway otrzyma system łupów oraz statystyk ekwipunku, a eksploracja i walka zostaną przeprojektowane, by przypominać bardziej rozbudowane RPG niż tradycyjną walkę znaną z oryginału. Pojawi się też nowy interfejs ekwipunku oraz rozwinięte mechaniki progresji postaci, co pozwoli graczom dopasowywać styl rozgrywki do własnych preferencji. Twórcy zamierzają zadbać o płynność i immersję, dlatego z gry znikną ekrany ładowania podczas przemieszczania się między okrętem a lądem. Choć sama mapa nie zostanie znacząco powiększona, to dostępne wyspy mają tętnić dodatkowymi aktywnościami pobocznymi i nową zawartością. Co więcej, remake ma przywrócić wycięte wątki fabularne, w tym fragmenty historii Mary Read, które nie trafiły do finalnej wersji gry z 2013 roku.

Projekt ma być raczej wiernym odświeżeniem klasyka z licznymi usprawnieniami i nowoczesnym szlifem. Produkcja powstaje w nowym silniku Anvil Pipeline, tym samym, który napędza Assassin’s Creed Shadows. Aby zredukować koszty, studio wykorzysta część zasobów stworzonych przy Skull and Bones, choć według źródeł ma to być zupełnie niewidoczne dla graczy. Premiera Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake planowana jest na początek 2026 roku, prawdopodobnie w marcu. Niektóre źródła sugerują jednak, że prace mogą się wydłużyć i tytuł zadebiutuje dopiero pod koniec tego samego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.