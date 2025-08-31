Gracze Gears of War: Reloaded krytykują nowy interfejs w remasterze klasyka

Gears of War: Reloaded przyciągnęło miliony graczy w zaledwie kilka dni po premierze, jednak nie wszystko w nowej wersji kultowej strzelanki przypadło fanom do gustu.

Gears of War: Reloaded to wyjątkowa odsłona serii, ponieważ po raz pierwszy gra zadebiutowała nie tylko na Xbox Series X/S i PC, ale również na PlayStation 5, co znacząco poszerzyło bazę odbiorców. Produkcja odniosła komercyjny sukces, osiągając milion graczy w ciągu kilku dni od premiery. Z pewnością pomogła również dostępność na premierę w Game Passie.

Choć ogólny odbiór Gears of War: Reloaded jest bardzo pozytywny, to nie każdy element remastera spodobał się graczom. Najwięcej kontrowersji wywołuje zmiana interfejsu użytkownika (UI), która zdaniem społeczności pogarsza zarówno czytelność, jak i komfort rozgrywki.

Niestety pomimo sukcesu nie obyło się bez zgrzytów. Wersja na PC zebrała mieszane recenzje z powodu częstych awarii, braku trybu współpracy na podzielonym ekranie oraz problemów technicznych. Teraz na listę zarzutów gracze dopisali kontrowersyjny interfejs.

Dyskusję wywołał post użytkownika Chronophobe Loser na subreddicie Gears of War, w którym wskazano największe problemy z nowym UI, a zwłaszcza z powiadomieniami o eliminacjach. Gracze narzekają na dużą czarną ramkę wokół komunikatów o zabójstwach, określając ją jako “niepotrzebny wizualny bałagan”. Możecie zobaczyć problem we wspomnianym poście.

Według społeczności, ramka ogranicza widoczność w kluczowych momentach walki, co negatywnie wpływa na dynamikę rozgrywki. Wielu fanów porównuje nowy system do oryginalnego Gears of War, gdzie powiadomienia były mniej inwazyjne i znajdowały się w dolnym lewym rogu ekranu. Część graczy zaproponowała kompromisowe rozwiązania, takie jak zastosowanie przezroczystej ramki, która nie ograniczałaby widoczności. Inni bronili obecnej wersji, argumentując, że wyraźny, kontrastowy komunikat może ułatwiać rozgrywkę osobom z problemami ze wzrokiem. Niektórzy zwracają jednak uwagę, że UI to najmniejszy problem gry, a priorytetem powinno być naprawienie problemów z matchmakingiem i stabilnością serwerów, które wciąż utrudniają płynną grę online.

Drobne kontrowersje wokół Reloaded nie zatrzymują jednak rozpędu marki. Studio The Coalition pracuje już nad kolejną odsłoną, a mianowicie Gears of War: E-Day, która ma trafić na rynek w 2026 roku. Gra ma opowiadać historię początków Marcusa Fenixa i pierwszego starcia z Hordą Szarańczy, co budzi ogromne oczekiwania wśród fanów. W czasie oczekiwania na kolejną odsłonę, sprawdźcie jak Reloaded radzi sobie na PlayStation 5.