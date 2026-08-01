Gracze Final Fantasy XIV odkryli tajemniczą lokację przypominającą Backrooms. Gracze znaleźli "przerażające miejsce"

Odkrycie zostało udostępnione na Reddicie wraz ze zrzutami ekranu przedstawiającymi tajemniczy obszar. Gracz opisał swoje doświadczenie jako jedno z najbardziej przerażających miejsc, jakie Square Enix stworzyło w ostatnim czasie.

Choć Final Fantasy XIV nie jest grą z gatunku horrorów, najnowsza aktualizacja Patch 7.55 przyniosła graczom niespodziewanie niepokojące odkrycie. Jeden z Wojowników Światła natrafił na ukrytą lokację w regionie North Horn of the Occult Crescent, która wielu osobom skojarzyła się z internetową legendą Backrooms.

Do ukrytej przestrzeni można dostać się przez tajemniczą dziurę w ścianie, ukrytą w mglistej części North Horn of the Occult Crescent. Po przejściu przez nią gracze trafiają do surrealistycznego miejsca, które wygląda zupełnie inaczej niż typowe lokacje w MMORPG. Obszar jest niemal całkowicie biały, zawieszony w pustej czerni, a jego atmosfera przywodzi na myśl popularną creepypastę o Backrooms – nieskończonych, pustych przestrzeniach, do których można rzekomo trafić po „wyjściu poza rzeczywistość”.

W lokacji można znaleźć również niepokojące elementy otoczenia, takie jak przypominające ręce struktury wystające ze ścian oraz przeciwników patrolujących tajemniczą przestrzeń. Gracze szybko odkryli, że lokacja nie jest wyłącznie ciekawostką wizualną. Przebywają w niej wymagający przeciwnicy na poziomie około 40+, dlatego eksploracja może być ryzykowna.

W zamian za podjęcie wyzwania odwiedzający mogą znaleźć tam kilka skrzyń oraz punkt badawczy. Dla części społeczności miejsce stało się więc nie tylko ciekawostką, ale również dodatkowym celem eksploracji.