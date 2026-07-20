Final Fantasy X kończy 25 lat. Square Enix świętuje jubileusz kultowej odsłony serii

Final Fantasy X zadebiutowało 19 lipca 2001 roku na konsoli PlayStation 2. Produkcja bardzo szybko zdobyła uznanie zarówno recenzentów, jak i graczy, stając się jedną z najważniejszych gier w historii marki Final Fantasy oraz jednym z największych hitów konsoli Sony. Opublikowany przez Square Enix materiał ukazał się 19 lipca, czyli dokładnie ćwierć wieku po debiucie jednej z najbardziej cenionych odsłon całej serii.

Final Fantasy X kończy 25 lat

Jubileuszowy zwiastun przypomina najważniejsze momenty z gry, prezentując głównych bohaterów, widowiskowe starcia oraz charakterystyczne lokacje świata Spira. To symboliczne uczczenie tytułu, który dla wielu fanów do dziś pozostaje najlepszą odsłoną całej serii. Final Fantasy X było przełomową produkcją dla Square Enix. Była to pierwsza część serii stworzona z myślą o PlayStation 2, dzięki czemu twórcy mogli znacząco podnieść jakość oprawy graficznej i animacji względem poprzednich odsłon. Gra jako pierwsza w głównym cyklu wprowadziła również pełny dubbing dialogów, co stanowiło ogromną zmianę dla serii, która wcześniej opierała się wyłącznie na tekstowych rozmowach. Produkcja wykorzystywała także realistyczne animacje twarzy oraz filmowe przerywniki, które w 2001 roku należały do najbardziej imponujących w branży gier wideo.