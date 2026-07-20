Final Fantasy X kończy 25 lat. Square Enix świętuje jubileusz kultowej odsłony serii

Square Enix opublikowało specjalny zwiastun przygotowany z okazji 25. rocznicy premiery Final Fantasy X.
Final Fantasy X zadebiutowało 19 lipca 2001 roku na konsoli PlayStation 2. Produkcja bardzo szybko zdobyła uznanie zarówno recenzentów, jak i graczy, stając się jedną z najważniejszych gier w historii marki Final Fantasy oraz jednym z największych hitów konsoli Sony. Opublikowany przez Square Enix materiał ukazał się 19 lipca, czyli dokładnie ćwierć wieku po debiucie jednej z najbardziej cenionych odsłon całej serii.
Final Fantasy X kończy 25 lat
Jubileuszowy zwiastun przypomina najważniejsze momenty z gry, prezentując głównych bohaterów, widowiskowe starcia oraz charakterystyczne lokacje świata Spira. To symboliczne uczczenie tytułu, który dla wielu fanów do dziś pozostaje najlepszą odsłoną całej serii. Final Fantasy X było przełomową produkcją dla Square Enix. Była to pierwsza część serii stworzona z myślą o PlayStation 2, dzięki czemu twórcy mogli znacząco podnieść jakość oprawy graficznej i animacji względem poprzednich odsłon. Gra jako pierwsza w głównym cyklu wprowadziła również pełny dubbing dialogów, co stanowiło ogromną zmianę dla serii, która wcześniej opierała się wyłącznie na tekstowych rozmowach. Produkcja wykorzystywała także realistyczne animacje twarzy oraz filmowe przerywniki, które w 2001 roku należały do najbardziej imponujących w branży gier wideo.
Fabuła opowiada historię Tidusa, młodego gwiazdora fikcyjnej dyscypliny sportowej zwanej Blitzball. W wyniku tajemniczych wydarzeń bohater trafia do świata Spira, regularnie nawiedzanego przez ogromnego potwora znanego jako Sin. Na swojej drodze poznaje Yunę, młodą przywoływaczkę odbywającą pielgrzymkę mającą doprowadzić do pokonania Sina i zapewnienia mieszkańcom świata krótkiego okresu pokoju. Do drużyny stopniowo dołączają również między innymi Auron, Wakka, Lulu, Kimahri oraz Rikku, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych ekip bohaterów w historii całej serii Final Fantasy. Historia szybko przeradza się w opowieść o poświęceniu, wierze, odpowiedzialności oraz walce z przeznaczeniem. Relacja Tidusa i Yuny do dziś uznawana jest za jeden z najlepiej napisanych wątków romantycznych w grach RPG.
GramTV przedstawia:
Gra sprzedała się w milionach egzemplarzy i do dziś pozostaje jedną z najlepiej ocenianych odsłon serii Final Fantasy. Popularność produkcji była na tyle duża, że doczekała się bezpośredniej kontynuacji w postaci Final Fantasy X-2, która kontynuowała losy Yuny po zakończeniu wydarzeń z pierwszej części. Obecnie gracze mogą sięgnąć po Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, zawierające odświeżone wersje obu gier. Kolekcja jest już dostępna na konsolach obecnej generacji, a już 23 lipca zestaw zadebiutuje również ulepszonej w wersji na Nintendo Switch 2, dzięki czemu kolejne pokolenie graczy będzie mogło poznać jedną z najważniejszych produkcji w historii japońskich gier RPG.
Po 25 latach od swojej premiery Final Fantasy X wciąż pozostaje symbolem złotej ery japońskich RPG i dla wielu fanów jest nie tylko najlepszą odsłoną serii Final Fantasy, ale również jedną z najwybitniejszych gier w historii całego gatunku. Wspomnijmy wspólnie tę produkcję podziwiając przygotowany przez Square Enix zwiastun:
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