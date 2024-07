Gracze Escape from Tarkov mogą liczyć na nagrody za zgłaszanie oszustów napotkanych w grze

Jeśli zgłoszenie skończy się banem, gracze Escape from Tarkov otrzymają walutę do wykorzystania w grze.

W 2017 roku na rynku zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu Escape from Tarkov. W przypadku tej wieloosobowej strzelanki nie brakuje cheaterów , w związku z czym deweloperzy postanowili wprowadzić nowy system przeciwdziałający oszustwom. Polega on na nagradzaniu graczy, którzy zgłoszą naruszających zasady uczestników rozgrywki.

Twórcy Escape from Tarkov mają nowy pomysł na przeciwdziałanie oszustwom w grze

Jak zauważył serwis GamesRadar, w opisie ostatniej łatki do Escape from Tarkov pojawiła się specjalna sekcja poświęcona oszustwom w grze. Zgodnie z przekazanymi przez deweloperów informacjami, uczestnicy rozgrywki, którzy zgłoszą naruszających zasady graczy, mogą liczyć na nagrodę w postaci waluty do wykorzystania w grze. Waluta zostanie przyznana wtedy, kiedy zgłoszone konto zostanie zablokowane.