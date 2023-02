Escape from Tarkov opanowane przez cheaterów. Gracze mają dość

Społeczność gry Escape from Tarkov narzeka na coraz większą liczbę cheaterów – jest ich tak dużo, że wielu graczy porzuca produkcję.

Zgodnie z powiedzeniem, że cel uświęca środki, g0at sam wykorzystał do grania cheaty ESP (ang. Extra-Sensory Perception), które pozwalają zobaczyć pozycję innych graczy na mapie, ich poziom zdrowia, statystyki czy wyposażenie.

Cheaterzy zalewają serwery Escape from Tarkov

Źle się dzieje z grą Escape from Tarkov. Choć problemy z oszustami istniały już od premiery wersji beta w 2017 roku, tyle że liczba cheaterów wcale nie maleje, tylko drastycznie rośnie . Są nawet osoby, które uważają, iż jest ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Sprawie postanowił przyjrzeć się twórca internetowy o pseudonimie g0at, który opublikował ciekawe wideo na swoim kanale YouTube.

g0at zaprosił do testów także innego youtubera, ale ten wolał pozostać anonimowy. Eksperyment zakończył się dość martwiącym wnioskiem:

Aby samodzielnie wykryć oszustów, g0at postanowił użyć konkretnego ruchu, który w środowisku hakerskim jest znany jako wiggle – coś w rodzaju bujania się na boki, co (zazwyczaj) sygnalizuje pokojowe intencje. Sęk w tym, iż wykonywał go, patrząc na graczy, których nie widziałby bez cheatów. Jeżeli więc ktoś odpowiedział mu takim samym ruchem, oznaczało to, że najprawdopodobniej również korzysta z cheatów.

Materiał spotkał się z mieszanym odbiorem. Część społeczności doceniła wideo i zobaczyła, jak naprawdę wygląda sytuacja. Sporo graczy uważa jednak, że jest to reklama cheatów. Z podobnie negatywną nutą wypowiadają się o materiale inni streamerzy, który zarzucają g0at’owi niemoralny sposób pozyskiwania danych i uważają, że materiał powinien zostać usunięty.

Statystyki mówią same za siebie

Warto zaznaczyć, że problemy z oszustami w Escape from Tarkov spowodowały masowe opuszczanie gry i powrót do m.in. Counter-Strike: Global Offensive, co widać chociażby po statystykach tej drugiej produkcji, która dwa dni temu osiągnęła nowy rekord graczy bawiących się w grze jednocześnie – aż 1 355 797 osób.

Twórcy komentują sytuację z cheaterami

Co ciekawe, film g0ata nie tylko nie został usunięty, ale deweloperzy postanowili nawet skomentować omawianą w nim sytuację. We wpisie na forum Reddit dowiedzieliśmy się, że na ten moment twórcy banują po kilka tysięcy oszustów dziennie. Oprócz tego regularnie aktualizują system anti-cheat o nazwie Battleye, który zabezpiecza Escape from Tarkov.

Niestety, cheaty również są na bieżąco aktualizowane. Z tego względu deweloperzy zamierzają zacząć pracować nad nowymi, zautomatyzowanymi metodami wykrywania osób korzystających z cheatów. Ulepszenia otrzymuje także system zgłoszeń takich graczy. Społeczność nie wydaje się jednak do końca przekonana. Zobaczymy, czy sytuacja się polepszy.