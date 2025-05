Gracze dopięli swego. Powstał kontrowersyjny mod zmieniający kolor skóry Yasuke w Assassin's Creed Shadows, ale wcale nie łatwo go dostać

Gdy zaczęły pojawiać się pierwsze mody do Assassin’s Creed Shadows, wielu graczy prosiło o modyfikację wybielającą jednego z głównych bohaterów. Wygląda na to, że dopięli swego.

Minęło sporo czasu od premiery Assassin's Creed Shadows, a mimo to, produkcja Ubisoftu nadal potrafi rozgrzać fanów do czerwoności. Obecnie kontrowersje napędza modyfikacja, która zmienia kolor skóry jednego z bohaterów. Tak, oczywiście że chodzi o Yasuke i nie pamiętam kiedy ostatni raz był tak silny nacisk społeczności na tego typu zmiany. Assassin’s Creed Shadows z kontrowersyjnym modem Zaraz po premierze informowaliśmy was o pierwszych modach do Assassin’s Creed Shadows w których między innymi zmieniono nieco paletę barw, aby ta przypominała Ghost of Tsushimę. Gdy temat Yasuke rozgrzewał fanów serii do czerwoności, pojawiały się pierwsze prośby, aby ktoś stworzył moda, który zmieni kolor skóry tego bohatera. Jak się okazuje, już jakiś czas temu ktoś faktycznie zaryzykował i stworzył taki mod.

Twórca moda Sliderv2 zaznaczył, że zrobił go jedynie dla odrobiny śmiechu i nie zamierza go nigdzie udostępniać, zaznaczając, że Yasuke to wyjątkowa postać, a także że warto zagrać nim takim jaki jest. Mimo to modyfikacja w jakiś sposób wyszła na zewnątrz i próbowała pojawić się w popularnych serwisie Nexus Mods. Jak się jednak domyślacie, administratorzy błyskawicznie usuwają modyfikację, choć ta była już uploadowana kilkukrotnie. Nexus Mods nie pierwszy raz walczy z objawami rasizmu. W tym momencie trafienie na tę modyfikację graniczy z cudem, więc wszyscy zainteresowani będą musieli się trochę napracować, aby ją zdobyć. Tutaj przechodzimy jednak do drugiej kwestii całej sprawy.

Taki mod wzbudził sporo kontrowersji. Ku zaskoczeniu wielu osób, na YouTube nadal widnieje filmik prezentujący efekty zmian (możecie go zobaczyć poniżej) i póki co nie zanosi się na to, aby został zbanowany, choć został on udostępniony już ponad miesiąc temu. Gracze są jednak podzieleni w tej kwestii. Jedni uważają, że w końcu ktoś zrobił to o co wszyscy prosili i aprobują taką zmianę, prosząc jednocześnie o udostępnienie moda jakimiś kanałami, natomiast inni bronią oryginału, wyzywając pozostałych od rasistów. Są też gracze zawieszeni gdzieś pośrodku, sugerując że nie jest to zbyt smaczna zmiana, ale też nie powinno się zabierać wolności w kwestii modowania, nawet jeśli chodzi o tak kontrowersyjny tytuł jak Assassin’s Creed Shadows. Gdzie zatem leży granica dobrego smaku? Z jednej strony chcemy wolności dla modów, z drugiej gdy tylko jakiś jest niezbyt wygodny, wówczas się go kasuje. Jakie jest wasze zdanie na ten temat?