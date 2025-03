Mod do Assassin’s Creed Shadows upodabnia grę do Ghost of Tsushima. Niektórzy domagają się też innej zmiany

Fani Assassin’s Creed Shadows już zaczęli eksperymentować z modami, które mają poprawić odbiór wizualny gry, w tym upodobnić ją do Ghost of Tsushima.

Choć dokładne wyniki sprzedaży nie są jeszcze znane, wygląda na to, że Ubisoft może mieć duży hit, co jest istotne po trudnym roku, pełnym zamknięć studiów i anulowanych gier usług. Poza tym trudna sytuacja Ubisoftu na rynku wymaga mocnego sukcesu.

Na PC gracze już testują nowe ulepszenia graficzne. Jak zauważył VG247, na NexusMods dostępnych jest już niemal 20 modów, które między innymi naprawiają problem ze stutteringiem, usuwają filmy startowe, co skraca czas uruchamiania gry i modyfikują paletę kolorów, tak aby Assassin’s Creed Shadows wyglądało bardziej jak Ghost of Tsushima.

Cały katalog modów do Assassin’s Creed Shadows możecie przejrzeć na stronie Nexus Mods.

Póki co, powstające modyfikacje dotyczą głównie oprawy wizualnej i technicznych aspektów rozgrywki. Niektórzy gracze zgłaszają jednak zapotrzebowanie na podmienienie Yasuke na rodowitego Japończyka, bowiem według nich pomysł Ubisoftu „psuje im imersję”. Jeśli taka modyfikacja dojdzie do skutku, wśród wielu osób może stać się popularna, jednak francuski wydawca mógłby mieć co do tego awersję, próbując banować takie zmiany. Czy moderzy odważą się na taką krok?

Assassin’s Creed Shadows miało premierę 20 marca. W najnowszą odsłonę serii o skrytobójcach można zagrać na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Spróbowaliście sięgnąć po nowego asasyna? Jeśli wciąż się wahacie, może nasza recenzja rozwieje wasze wątpliwości. Możecie ją przeczytać lub obejrzeć na naszym kanale: