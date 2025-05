Gracze Diablo 4 odkryli kombinację mocy, której potęga niszczy wszystko! Łącznie z serwerami...

Blizzard musi się zmagać z kolejnym problemem. Tym razem gracze odkryli kombinację, która rozwala serwery Diablo 4.

Odkryto właśnie nowy, ekstremalnie potężny build w Diablo 4, z którym gra dosłownie nie może sobie poradzić. Tym razem nie chodzi o błąd, a o zaskakująco skuteczną interakcję nowych sezonowych mocy bossów i jednego z legendarnych aspektów. O odkryciu poinformował YouTuber Macrobioboi. Jak się okazuje, przy odpowiednim zestawie mocy i ekwipunku, można w ciągu sekundy zadawać setki ciosów przeciwnikom znajdującym się w jednym pomieszczeniu. Diablo 4 nie radzi sobie z potężnym buildem graczy Sercem niszczycielskiego buildu jest Legendarny Aspekt Wampirycznego Przekleństwa, który nakłada na wrogów status Podatności. Zwykle ten efekt po pewnym czasie znika, ale Wampiryczne Przekleństwo utrzymuje go na przeciwnikach aż do ich śmierci. To prowadzi do nielichej anomalii, gdy zestawimy to z mocą bossa Zakłócenie Żniwiarza Ciał, która aktywuje się przy każdym trafieniu w podatnego wroga. Teoretycznie ma to usuwać Podatność i ogłuszać wroga, ale aspekt temu zapobiega, przez co efekt aktywuje się w kółko, za każdym razem, gdy wykonasz atak.

To jeszcze nie koniec. Dodanie do tego kolejnej mocy bossa, a mianowicie Kradzież Życia Varshana, która zadaje ogromne obrażenia przy każdej aktywacji głównej mocy bossa i mamy przepis na absolutny chaos. Ilość obrażeń w jednej chwili jest wówczas tak ogromna, że serwery gry zaczynają się dławić, co odczuwają również inni gracze w otwartym świecie. Na własne oczy można to zobaczyć na filmie YouTubera Wudijo, gdzie wrogowie przestają się poruszać, zaczynają się „telepać”, a gra działa jakby na granicy wybuchu. Twórca komentuje:

Jest tu mnóstwo obliczeń — trudno się dziwić, że ten build powoduje lagi. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy tak potężna interakcja wpływa na stabilność Diablo 4. Zaraz po premierze dodatku pojawił się inny przypadek, gdzie gracze klasą Spiritborn mogli spamować uniki do tego stopnia, że również rozsypywali serwery. Blizzard szybko załatał tamtą lukę, ale obecna kombinacja mocy nie została jeszcze oficjalnie skomentowana, nawet w zapowiedzi patcha planowanego na środę. Ostatnio też gracze zyskiwali nieśmiertelność dzięki przypadkowo umieszczonemu przedmiotowi przez twórców. Gdyby był to tylko przepakowany build, sprawa nie byłaby aż tak istotna, ale skoro wpływa na działanie całej gry, reakcja Blizzarda to tylko kwestia czasu. Studio już wielokrotnie zapowiadało, że nie zamierza tolerować interakcji tego typu, dlatego ten build raczej nie dotrwa do końca tygodnia, a to wzbudza nieco kontrowersji, bowiem gracze korzystają tylko z możliwości jakie daje sama gra.