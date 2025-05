Blizzard przez przypadek zostawił placeholderowy przedmiot w Diablo 4 i kilku graczy zyskało nieśmiertelność

Na pierwszy rzut oka, wideo użytkownika Alaimo opublikowane na chińskiej platformie Bilibili nie wyróżniało się niczym szczególnym. Przedstawiało popularnego w tym sezonie łotra, korzystającego z pułapek wciągających wrogów niczym czarna dziura. Jednak Alaimo miał w zanadrzu tajną broń – rękawice Ichorous Salvation. Trudno uwierzyć, że ten przedmiot miał znaleźć się w grze. Rękawice były oznaczone tagiem “[PH]”, co jasno wskazuje na placeholder, czyli tymczasowy obiekt używany przez deweloperów. Co więcej, ich unikalna właściwość pozwalała zadawać nieskończoną ilość obrażeń – każda granat ogłuszający zadawał dodatkowe obrażenia od podpaleń, a przy odpowiednim zestawie umiejętności można było wyrzucać ich dziesiątki w kilka sekund. W połączeniu z sezonowymi mocami bossów wzmacniającymi obrażenia od ognia, efekt był miażdżący.

Jeden z użytkowników serwera Sanctuary Discord, który również zdobył te rękawice, zamieścił zrzut ekranu pokazujący osiągane liczby obrażeń, a te sięgały kwintylionów i pojawiały się jako wartości ujemne, bo silnik gry po prostu przestawał sobie z nimi radzić. Nietrudno się dziwić, w obliczu takiej potęgi nawet najgroźniejsze potwory znikały w sekundę. Gracz ten chwalił się, że z pomocą rękawic ukończył najwyższy poziom lochu "Pit", co w sezonie ósmym, znanym z podniesionego poziomu trudności, jest ogromnym osiągnięciem. Ciekawe, co na to deweloper Diablo 4, który publicznie deklarował, że jeśli komuś się to uda, zrobi "coś głupiego na streamie". Teraz pewnie nie jest mu do śmiechu.