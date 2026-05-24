Gracze czekali na to prawie 10 lat. Jason Voorhees wreszcie trafi do Dead by Daylight

Jedna z największych ikon horroru w końcu dołącza do najpopularniejszej asymetrycznej gry grozy ostatnich lat.

Dead by Daylight przez lata zebrało praktycznie całą galerię legendarnych filmowych morderców. W grze pojawili się między innymi Freddy Krueger, Michael Myers, Pinhead czy Leatherface. Brakowało jednak jednego nazwiska, które dla wielu fanów horroru było wręcz oczywiste. Dead by Daylight zaprasza do grona morderców Jasona Voorheesa Teraz Jason Voorhees oficjalnie dołącza do gry jako nowy zabójca. Twórcy z Behaviour Interactive potwierdzili, że postać zadebiutuje w Dead by Daylight już 16 czerwca. Dla części graczy to wydarzenie niemal historyczne.

Dead by Daylight istnieje od 2016 roku i od początku było wymarzoną przestrzenią dla horrorowych crossoverów. Produkcja pozwala wcielić się albo w jedną z ofiar próbujących przeżyć, albo w bezlitosnego mordercę polującego na innych graczy. Przez lata Jason wydawał się jednak wielkim nieobecnym w grze. Dlaczego? Wszystko rozbijało się o prawa do marki oraz konkurencyjną Friday the 13th: The Game. Gra oparta bezpośrednio na serii Piątek trzynastego zadebiutowała w 2017 roku i przez długi czas skutecznie blokowała możliwość wykorzystania Jasona w innych dużych projektach.

Ten projekt szybko jednak zaczął się rozpadać. Produkcja straciła wsparcie twórców już w 2020 roku, a później rozpoczął się wieloletni chaos związany z prawami do marki. Właściciele licencji przez lata spierali się o podział praw do postaci i uniwersum, co skutecznie zamroziło rozwój całej serii — również filmowej. Dopiero niedawno sytuacja prawna zaczęła się wyjaśniać. Efekt? Jason powoli wraca do popkultury. W tym roku zadebiutuje też serial Crystal Lake, będący prequelem serii horrorów. Wygląda na to, że Dead by Daylight też stanie się beneficjentem tego powrotu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










