Gracz stworzył własny zestaw LEGO Diablo 2. Od razu zachwycił fanów serii Blizzarda

Radosław Krajewski
2026/02/17 16:15
Na jego stworzenie wykorzystano ponad 13 tysięcy klocków.

Niedawno Blizzard ogłosił nowy dodatek do Diablo 2, który od razu trafił do sprzedaży. Odświeżona wersja kultowego hack’n’slasha od Blizzarda od razu zyskała nowe życie, co też pokazują liczne posty na subreddicie poświęconym Diablo 2. Teraz jeden z graczy pochwalił się swoją niezwykłą pracą, w której wykorzystał aż 13 500 klocków LEGO.

Diablo 2
Diablo 2

LEGO Diablo 2 – niesamowita praca fana złożona z 13 500 klocków

Autor projektu, znany jako AngryVegetables9, zaprezentował na Reddicie własnoręcznie wykonany obraz inspirowany jedną z najbardziej rozpoznawalnych grafik z Diablo 2. Całość powstała z około 13 500 klocków LEGO. Co ciekawe, autor wykorzystał tylko te najmniejsze klocki o wymiarach 1x1 cm. Elementy ustawiono wypustkami do góry, dzięki czemu kompozycja przypomina pikselową strukturę znaną z klasycznych produkcji. To właśnie ten zabieg nadaje pracy charakterystyczny, retro klimat.

Realizacja takiego projektu wymagała zdobycia ogromnej liczby klocków poza oficjalnymi zestawami. Obecnie żaden produkt LEGO nie oferuje wystarczającej liczby elementów, by odtworzyć podobny obraz w takiej skali. Nawet zestaw LEGO Art Mapa świata, który należy do jednych z największych zestawów i obecnie kosztuje blisko 3 tysiące złotych, to pozostaje wyraźnie mniejszy od fanowskiej interpretacji motywu z Diablo 2.

Stworzenie obrazu było czasochłonnym przedsięwzięciem. Według autora układanie klocków zajęło ponad miesiąc systematycznej pracy. Projekt wciąż nie jest jednak ukończony. Twórca planuje zabezpieczyć powierzchnię żywicą epoksydową, oprawić całość oraz dodać logo gry. Pojawiają się jednak pytania, czy dodatkowe elementy nie zaburzą surowego, pikselowego stylu, który stanowi największą siłę tej konstrukcji.

LEGO Diablo 2
LEGO Diablo 2
Foto: Reddit/AngryVegetables9
LEGO Diablo 2
LEGO Diablo 2
Foto: Reddit/AngryVegetables9
Źródło:https://www.reddit.com/r/diablo4/comments/1r6w0ly/diablo_ii_game_cover_made_from_over_13500

