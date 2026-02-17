Gracz stworzył własny zestaw LEGO Diablo 2. Od razu zachwycił fanów serii Blizzarda

Niedawno Blizzard ogłosił nowy dodatek do Diablo 2, który od razu trafił do sprzedaży. Odświeżona wersja kultowego hack’n’slasha od Blizzarda od razu zyskała nowe życie, co też pokazują liczne posty na subreddicie poświęconym Diablo 2. Teraz jeden z graczy pochwalił się swoją niezwykłą pracą, w której wykorzystał aż 13 500 klocków LEGO.

LEGO Diablo 2 – niesamowita praca fana złożona z 13 500 klocków

Autor projektu, znany jako AngryVegetables9, zaprezentował na Reddicie własnoręcznie wykonany obraz inspirowany jedną z najbardziej rozpoznawalnych grafik z Diablo 2. Całość powstała z około 13 500 klocków LEGO. Co ciekawe, autor wykorzystał tylko te najmniejsze klocki o wymiarach 1x1 cm. Elementy ustawiono wypustkami do góry, dzięki czemu kompozycja przypomina pikselową strukturę znaną z klasycznych produkcji. To właśnie ten zabieg nadaje pracy charakterystyczny, retro klimat.