Gracz Diablo 4 przeszedł najtrudniejszy loch… zupełnie nagi. Blizzard kończy zabawę dzień później

Ale nie wtedy, gdy obrażenia mają niemal nieskończone wartości. Wykorzystując pasywną umiejętność czarodzieja zwiększającą obrażenia żywiołów oraz sezonową moc, która potęguje ten efekt w nieskończoność, Mekuna był w stanie eliminować wrogów jednym atakiem. Problem w tym, że bez sprzętu zwiększającego zdrowie i odporności, sam był równie bliski śmierci.

Zamiast więc przemykać przez loch w eksplozjach magii i błyskawicznych teleportacjach, streamer musiał poruszać się niemal krok po kroku, unikając każdej strzały i efektu obszarowego. Gra zamieniła się w horror, w którym każda istota na ekranie mogła zniszczyć go w sekundę. Kluczem do sukcesu okazało się ostrożne przyzywanie ognistych hydr co kilka kroków, by bezpiecznie oczyścić sobie drogę do finałowego bossa. Sam pojedynek z nim zakończył się jednym kliknięciem.