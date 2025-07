Diablo miało być grą turową. Jeden klik zmienił historię gatunku

Seria Diablo to dziś jeden z symboli RPG akcji, ale mało brakowało, by wyglądała zupełnie inaczej. Twórca gry, David Brevik, chciał pierwotnie, by rozgrywka była turowa – inspirowana klasycznymi tytułami roguelike, takimi jak Rogue czy Angband. Wizja strategicznych decyzji zamiast szybkiego klikania była jednak w mniejszości.

Diablo – jak jeden klik zdefiniował rozgrywkę

Brevik tłumaczył, że zależało mu na taktycznej głębi i rozgrywce „krok za krok”. W studiu Silicon & Synapse (późniejszy Blizzard) jego pomysł nie spotkał się jednak z aprobatą. Większość zespołu optowała za akcją w czasie rzeczywistym, a decydujące głosowanie Brevik przegrał.