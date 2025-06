Gracz Baldur’s Gate 3 stracił 50 godzin przez pogodę. Zapis gry musiał zostać usunięty

Tryb Honorowy w Baldur’s Gate 3 słynie z bezlitosnych zasad, ale historia jednego z graczy pokazuje, jak okrutne potrafią być jego mechaniki. Jeden z użytkowników Reddita pożegnał się z ponad 50 godzinami gry z powodu... niesprzyjającej pogody.

Baldur’s Gate 3 – deszcz zniszczył szansę na zwycięstwo

Do tragedii doszło w trzecim akcie gry podczas pojedynku ze smokiem Ansurem. Karlach, główna wojowniczka drużyny gracza, zredukowała zdrowie bossa do 1 punktu. To jednak uruchomiło atak specjalny przeciwnika – Stormheart Novę, potężną błyskawicę rażącą wszystkich w zasięgu.