Gra z rozstrzałem ocen od 4 do 10/10 do sprawdzenia za darmo przez najlbliższe dni

Blades of Fire dostępne w ramach Free Play Days.

Blades of Fire to jedna z najgłośniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych premier ostatnich miesięcy. Produkcja z gatunku dark fantasy zebrała bardzo różnorodne oceny, ale teraz każdy może sam przekonać się, czy zasługuje na zachwyt – gra jest dostępna za darmo w ramach Free Play Days.

Blades of Fire – darmowe 10 godzin rozgrywki

Podczas premiery w maju 2025 roku Blades of Fire otrzymało skrajnie różne oceny – od 5/10 w recenzji IGN, aż po 10/10 wystawione przez Gameliner. Pozytywnie wypowiedziały się także redakcje Niche Gamer, GameGrin i Try Hard Guides (wszystkie dały 9/10), ale nie zabrakło również krytycznych głosów z ocenami na poziomie 4/10. Teraz gra trafia do darmowej oferty Free Play Days, w której można spędzić z nią maksymalnie 10 godzin.