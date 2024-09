Gra twórców SnowRunnera w Xbox Game Pass. Expeditions: A MudRunner Game od dziś w abonamencie

W Xbox Game pojawi się już trzecia nowa gra w tym tygodniu, po Star Trucker udostępnionym we wtorek oraz Age of Mythology: Retold w środę. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich produkcji, teraz otrzymamy tytuł dostępny na rynku już od kilku miesięcy, a nie w momencie oficjalnej premiery.

Expeditions: A MudRunner Game w Xbox Game Pass