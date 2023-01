Gra Teksańska masakra piłą mechaniczną na nowym materiale

O tym, że powstaje gra bazująca na słynnej serii horrorów, wiemy już od jakiegoś czasu. The Texas Chain Saw Massacre będzie tytułem stawiającym na zabawę w nietypowym trybie multiplayer. Nie poznaliśmy jeszcze zbyt wielu szczegółów, ale wraz z najnowszym materiałem twórcy zabierają nas za kulisy produkcji.

Proces powstawania scen w grze The Texas Chain Saw Massacre

Za produkcję odpowiada studio Sumo Digital. W najnowszym materiale twórcy prezentują proces powstawania gry, skupiając się przede wszystkim na technice przechwytywania ruchu. W The Texas Chain Saw Massacre nie zabraknie bowiem brutalnych scen, a ich realizm jest kluczowy. W trakcie zmagań ścierać się będą dwie drużyny, czterech ocalałych spróbuje umknąć trzem bezwzględnym mordercom.



Niestety, ciągle nie poznaliśmy dokładnej daty premiery The Texas Chain Saw Massacre. Twórcy potwierdzili jedynie, że horroru należy spodziewać się w 2023. Nie będę jednak zaskoczony, jeśli data debiutu zostanie przesunięta na przyszły rok. Produkcja trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Co ważne, już od dnia premiery tytuł będzie dostępny w usłudze Xbox Game Pass.