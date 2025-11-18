Gothic Remake z wielką zmianą. Twórcy wprowadzają poprawki, aby gra była bliższa oryginałowi

Czy to przekona fanów do odświeżonej wersji pierwszego Gothica?

W komunikacie podkreślono że twórcy chcą odtworzyć klimat prawdziwego fechtunku. Gracz ma mieć realny wpływ na kierunek ataków, a każda broń ma oferować inną dynamikę.

Alkimia Interactive, czyli studio odpowiedzialne za Gothic Remake, podzieliło się najnowszymi informacjami na temat prac nad systemem walki. Od pierwszej prezentacji gry oraz udostępnienia prologu Nyras twórcy otrzymali mnóstwo komentarzy od społeczności. Najczęściej dotyczyły one tempa starć i płynności animacji. Deweloperzy przyznają, że mechanika inspirowana jest oryginałem, a ich celem nie było kopiowanie współczesnych rozwiązań z innych gier akcji.

Naszym celem było oddanie wrażenia prawdziwej walki bronią białą. Współcześnie wielu graczy zna systemy oparte na gotowych schematach, jednak chcemy przywrócić poczucie panowania nad kierunkiem ciosu.

Według zespołu prace nad starciami są jednym z najważniejszych elementów całej produkcji. Osobny zespół projektantów i animatorów od wielu miesięcy skupia się wyłącznie na udoskonalaniu tego aspektu rozgrywki. Po znalezieniu odpowiedniego rytmu ciosów animacje są rejestrowane z udziałem zawodowych szermierzy, aby zachować autentyczność ruchów.

Walka jest dla nas ogromnym i niezwykle złożonym zadaniem. Różne typy broni, rozwój umiejętności, zmieniające się animacje i tempo ciosów sprawiają że jest to najbardziej wymagający element Gothic 1 Remake.

Twórcy początkowo celowali w zakończenie prac nad systemem walki przed targami Gamescom 2025, jednak część rozwiązań wymagała dodatkowego dopracowania. Zespół ujawnił listę poprawek i nowości, które trafiły do gry od wersji prezentowanej latem 2025 roku:

skrócono czas przygotowania ciosu oraz usunięto opóźnienie przy przejściu z ruchu do ataku

kombosy wymagają użycia właściwych sekwencji przycisków

na wyższych poziomach trudności niż podstawowy można przerywać animacje poprzez unik lub blok

teraz można wykonać unik także podczas blokowania

ulepszono system namierzania przeciwników, co ma ułatwiać kontrolę kamery

zlikwidowano efekt przesuwania stóp i zastąpiono go prawidłową animacją ruchu

dodano ataki kończące serie ciosów z możliwością powalenia przeciwnika

niektóre ataki przeciwników mogą również przewrócić bohatera

wprowadzono nowy zestaw animacji dla dwuręcznych broni na poziomie mistrzowskim

Większość z powyższych zmian znalazła się już w wersji gry prezentowanej podczas Poznań Game Arena. Twórcy analizują także, które rodzaje ciosów da się zablokować, a które powinny stać się nie do odparcia. Kolejnym celem jest poprawa sztucznej inteligencji, w tym zachowania wrogów przed i w trakcie walki.