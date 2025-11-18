Zaloguj się lub Zarejestruj

Gothic Remake z wielką zmianą. Twórcy wprowadzają poprawki, aby gra była bliższa oryginałowi

Radosław Krajewski
2025/11/18 16:30
1
0

Czy to przekona fanów do odświeżonej wersji pierwszego Gothica?

Alkimia Interactive, czyli studio odpowiedzialne za Gothic Remake, podzieliło się najnowszymi informacjami na temat prac nad systemem walki. Od pierwszej prezentacji gry oraz udostępnienia prologu Nyras twórcy otrzymali mnóstwo komentarzy od społeczności. Najczęściej dotyczyły one tempa starć i płynności animacji. Deweloperzy przyznają, że mechanika inspirowana jest oryginałem, a ich celem nie było kopiowanie współczesnych rozwiązań z innych gier akcji.

Gothic Remake
Gothic Remake

Gothic Remake – Alkimia Interactive wprowadziła poprawki w systemie walki

W komunikacie podkreślono że twórcy chcą odtworzyć klimat prawdziwego fechtunku. Gracz ma mieć realny wpływ na kierunek ataków, a każda broń ma oferować inną dynamikę.

Naszym celem było oddanie wrażenia prawdziwej walki bronią białą. Współcześnie wielu graczy zna systemy oparte na gotowych schematach, jednak chcemy przywrócić poczucie panowania nad kierunkiem ciosu.

Według zespołu prace nad starciami są jednym z najważniejszych elementów całej produkcji. Osobny zespół projektantów i animatorów od wielu miesięcy skupia się wyłącznie na udoskonalaniu tego aspektu rozgrywki. Po znalezieniu odpowiedniego rytmu ciosów animacje są rejestrowane z udziałem zawodowych szermierzy, aby zachować autentyczność ruchów.

Walka jest dla nas ogromnym i niezwykle złożonym zadaniem. Różne typy broni, rozwój umiejętności, zmieniające się animacje i tempo ciosów sprawiają że jest to najbardziej wymagający element Gothic 1 Remake.

Twórcy początkowo celowali w zakończenie prac nad systemem walki przed targami Gamescom 2025, jednak część rozwiązań wymagała dodatkowego dopracowania. Zespół ujawnił listę poprawek i nowości, które trafiły do gry od wersji prezentowanej latem 2025 roku:

  • skrócono czas przygotowania ciosu oraz usunięto opóźnienie przy przejściu z ruchu do ataku
  • kombosy wymagają użycia właściwych sekwencji przycisków
  • na wyższych poziomach trudności niż podstawowy można przerywać animacje poprzez unik lub blok
  • teraz można wykonać unik także podczas blokowania
  • ulepszono system namierzania przeciwników, co ma ułatwiać kontrolę kamery
  • zlikwidowano efekt przesuwania stóp i zastąpiono go prawidłową animacją ruchu
  • dodano ataki kończące serie ciosów z możliwością powalenia przeciwnika
  • niektóre ataki przeciwników mogą również przewrócić bohatera
  • wprowadzono nowy zestaw animacji dla dwuręcznych broni na poziomie mistrzowskim

Większość z powyższych zmian znalazła się już w wersji gry prezentowanej podczas Poznań Game Arena. Twórcy analizują także, które rodzaje ciosów da się zablokować, a które powinny stać się nie do odparcia. Kolejnym celem jest poprawa sztucznej inteligencji, w tym zachowania wrogów przed i w trakcie walki.

GramTV przedstawia:

Twórcy obiecują dalsze szlifowanie mechanik walki i zachęcają społeczność do dalszych komentarzy:

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie opinie. Traktujemy je jako wartość która pomaga nam podejmować decyzje i wprowadzać najlepsze rozwiązania.

Niedawno mogliśmy również zobaczyć specjalny materiał zza kulis, który prezentował pracę nad polskim dubbingiem gry. Poznaliśmy także obsadę polskiej wersji językowej Gothic Remake.

Przypomnijmy, że data premiery Gothic Remake wciąż nie jest znana. Gra ma zadebiutować w pierwszym kwartale 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1297900/view/612054215658833030?l=english

Tagi:

News
Alkimia Interactive
Gothic
Gothic Remake
RPG
fantasy
zmiany
gameplay
rozgrywka
system walki
rozwój gry
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:36

Serio, mamy 2025. O czym my w ogóle mówimy. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112