Gothic Remake z nowymi szczegółami. Produkcja jest gotowa dopiero w połowie

Po grywalnym teaserze Alkimia Interactive otrzymała ponad 30 tysięcy uwag od fanów Gothica. Police wskazał, że komentarze różniły się w zależności od regionu i w Europie Wschodniej większą uwagę zwracano na pomniejsze szczegóły.

Otrzymaliśmy ponad 30 000 odpowiedzi i jesteśmy za to bardzo wdzięczni społeczności. Ponieważ z tych danych mogliśmy dowiedzieć się, czego chcą gracze Gothica. Były też ciekawe różnice regionalne. Przykładem tego jest to, że społeczność z Europy Wschodniej zwracała uwagę głównie na drobne szczegóły, takie jak jedzenie jabłka. Jeśli jedzenie jest również podawane do ust, bohater wgryza się w jabłko. Może to zabrzmieć trywialnie, ale dla nas ta informacja była bardzo ważna, ponieważ taki poziom realizmu jest oczekiwany i pozwala nam odpowiednio ustalić priorytety.