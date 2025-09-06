Gothic Remake w nowej cenie. THQ Nordic przyznało się do błędu z wyceną gry

Remake pierwszego Gothica doczekał się nowej ceny.

Cena Gothic Remake wzbudziła sporo kontrowersji już przy pierwszym ogłoszeniu. Wielu graczy stwierdziło, że żądanie około 60 euro za odświeżoną wersję kultowego klasyka to przesada, szczególnie w zestawieniu z prezentowaną do tej pory jakością. Teraz jednak cena standardowej edycji została obniżona i to całkiem wyraźnie. Gothic Remake – THQ przyznało się do błędu z ceną gry W oficjalnym sklepie THQ Nordic Store koszt zakupu gry na PC spadł z 59,99 euro do 49,99 euro. Taką samą kwotę podaje również PLAION Polska w materiałach prasowych, wskazując równowartość 209,99 zł. W praktyce oznacza to oszczędność ponad 70 złotych względem wcześniejszych stawek.

Obniżkę widać także u pierwszych sprzedawców detalicznych. W Media Expert i Electro Gothic Remake na PC można znaleźć za 189,99 zł. Cena edycji konsolowych pozostaje niezmieniona i wynosi nadal niecałe 60 euro. Zmianę ceny skomentował Head of Community Management THQ Nordic, znany jako Zyddie, który poinformował graczy zarówno na Discordzie, jak i w dyskusjach na Steamie, że wyższa kwota była nieporozumieniem. Hej, macie całkowitą rację, że cena się zmieniła. Stało się tak, ponieważ był to błąd, że początkowo była ustawiona na 59,99. Dopiero teraz udało nam się go znaleźć i oczywiście poprawić. Mam nadzieję, że nie macie nam tego za złe – napisał Zyddie.

GramTV przedstawia:

W komentarzach już pojawiają się głosy, że to raczej wygodna łatka PR-owa niż faktyczny „błąd systemu”. Nie brakuje opinii, że początkowa cena mogła być testem cierpliwości graczy, a szybka obniżka to zabieg mający poprawić wizerunek. Z drugiej strony, faktem pozostaje, że podstawowa edycja gry w cenie około 200 zł prezentuje się zdecydowanie bardziej przystępnie niż wcześniejsze 60 euro. Obniżka nie objęła jednak edycji kolekcjonerskiej. Zestaw z figurką i artbookiem nadal kosztuje 199,99 euro w THQ Store i 899,99 zł według polskich materiałach PLAION. W niektórych sklepach można znaleźć go nieco taniej, za około 869 zł, lecz zawartość pozostaje bez zmian. Dla wielu fanów taki pakiet wciąż wygląda jak wyjątkowo kosztowna inwestycja, zwłaszcza że demo zaprezentowane na gamescomie 2025 zebrało krytyczne opinie za oprawę graficzną i techniczne niedociągnięcia.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.