Gothic Remake w niespodziewanej promocji. Gra jeszcze nie wyszła, a już można kupić ją taniej

Radosław Krajewski
2025/09/04 10:15
Grę można zamówić przedpremierowo.

Gothic Remake nie pojawi się na rynku w tym roku i premiery mamy doczekać się dopiero na początku przyszłego. To nie przeszkodziło sklepowi Media Expert na zrobienie dużej promocji na pudełkowe wydanie gry. Posiadacze komputerów osobistych mogą zamówić remake pierwszego Gothica przedpremierowo w okazyjnej cenie.

Gothic Remake w dużej promocji jeszcze przed premierą gry

Tytuł studia Alkimia Interactive został wyceniony na 249,00 zł, ale obecnie Gothic Remake w wersji na PC możecie kupić za jedyne 189,99 zł. Jest to przecena o nieco ponad 59 zł. Promocja nie ma daty zakończenia, więc prawdopodobnie będzie dostępna do zakończenia sprzedaży promocyjnych egzemplarzy.

Wróć do Górniczej Doliny w wiernym remake'u legendarnej gry, która ukształtowała gatunek RPG z otwartym światem. Eksploruj ręcznie stworzony, naturalny otwarty świat dynamicznie reagujący na twoje działania. Bez względu na to, czy należysz do doświadczonych weteranów sagi Gothic, czy też po raz pierwszy ruszasz na podbój Kolonii, czeka cię przygoda rodem z najprawdziwszego „erpega” z nieograniczoną eksploracją na niespotykaną dotąd skalę – czytamy w opisie gry.

Przypomnijmy, że Gothic Remake nadal nie ma wyznaczonej konkretnej daty premiery. Gra zmierza na PC, PlayStation 5 i Xboxa Series X/S.

Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:24

Ja sobie odpuszczam. Demo pokazuje że studio nie wie co robi. Co mnie bawi to fakt że robiąc dawno temu tutoriale do Unreal Engine gdzie ruch i walka wypadały lepiej niż tutaj. Na darmowych assetach. 

Główny bohater też wygląda śmiesznie. Zwłaszcza ta wersja z tym czymś na górze głowy co widzę tylko u "baristów" Starbucksa. 

Ogólnie szkoda bo G1 zasługuje na remake. Ale nie taki.




