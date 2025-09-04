Gothic Remake w niespodziewanej promocji. Gra jeszcze nie wyszła, a już można kupić ją taniej

Gothic Remake nie pojawi się na rynku w tym roku i premiery mamy doczekać się dopiero na początku przyszłego. To nie przeszkodziło sklepowi Media Expert na zrobienie dużej promocji na pudełkowe wydanie gry. Posiadacze komputerów osobistych mogą zamówić remake pierwszego Gothica przedpremierowo w okazyjnej cenie.

Gothic Remake w dużej promocji jeszcze przed premierą gry

Tytuł studia Alkimia Interactive został wyceniony na 249,00 zł, ale obecnie Gothic Remake w wersji na PC możecie kupić za jedyne 189,99 zł. Jest to przecena o nieco ponad 59 zł. Promocja nie ma daty zakończenia, więc prawdopodobnie będzie dostępna do zakończenia sprzedaży promocyjnych egzemplarzy.