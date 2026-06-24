Genialny easter egg z Wiedźmina 3 w Gothic Remake. Twórcy ukryli niespodziankę dla fanów gry CD Projekt Red

Tego w oryginalnej grze zdecydowanie nie było.

Odświeżona wersja kultowego RPG zachowuje ciężki klimat Górniczej Doliny, a jednocześnie wprowadza nowe elementy, które fani pierwszej części mogą odkrywać podczas eksploracji. Jednym z nich jest easter egg nawiązujący do Geralta z Rivii i jednej z najbardziej rozpoznawalnych scen z początku Wiedźmina 3. Gothic Remake – świetna niespodzianka z Wiedźmina 3 odnaleziona w grze Gracze, którzy odwiedzili południową część Górniczej Doliny w Gothic Remake, natrafili na nietypowy widok. W jednym z pomieszczeń znajduje się wanna, a w niej szkielet ułożony w pozie, która bardzo mocno kojarzy się z Geraltem odpoczywającym w balii. Samo ułożenie mogłoby jeszcze uchodzić za przypadek, ale cała scena robi się znacznie bardziej wymowna przez obecność mięsacza znajdującego się między nogami szkieletu.

To najpewniej bezpośrednie odwołanie do początku Wiedźmina 3: Dziki Gon, gdzie Geralt relaksuje się w wannie, a w pewnym momencie do wody trafia niewielkie, insektoidalne stworzenie. Scena z wiedźminem z nogami opartymi o brzeg balii stała się na tyle ikoniczna, że później była wielokrotnie przywoływana w popkulturze. Odtworzono ją między innymi w serialu Netflixa z Henrym Cavillem. Foto: Reddit/Born-Demand-6919

GramTV przedstawia:

Umieszczenie takiego easter eggu w Gothic Remake ma jednak sporo sensu. Obie serie od lat przyciągają podobnych odbiorców, bo stawiają na mroczny klimat, wyraziste światy, nieoczywistych bohaterów i przygodę, która nie prowadzi gracza za rękę na każdym kroku. Dla wielu fanów klasycznych RPG Gothic i Wiedźmin są tytułami z tej samej szkoły projektowania, nawet jeśli powstały w zupełnie innych okolicznościach i czasach. Aby samodzielnie znaleźć ukrytą scenę, trzeba udać się na południe Górniczej Doliny i dotrzeć do górskiej fortecy. Nie jest to jednak miejsce, do którego można po prostu wejść bez przygotowania. Gracz musi towarzyszyć Lesterowi w ramach zadania, a następnie przedostać się przez wieżę aż do biblioteki. Tam czeka niewielka zagadka, której rozwiązanie otwiera tajne przejście. Po przejściu dalej trzeba wspiąć się po schodach i drabinie, a następnie przeskoczyć przez dziurę w murze. W ten sposób trafia się do sali, z której pierwsze drzwi prowadzą właśnie do pokoju z wanną i nietypowym easter eggiem. Warto przy okazji sprawdzić także sąsiednie pomieszczenie, ponieważ znajduje się tam skrzynia z cenną zbroją. Gothic Remake - recenzja z perspektywy gracza, który w zasadzie nie zna oryginału

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