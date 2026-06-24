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Genialny easter egg z Wiedźmina 3 w Gothic Remake. Twórcy ukryli niespodziankę dla fanów gry CD Projekt Red

Radosław Krajewski
2026/06/24 12:50
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Tego w oryginalnej grze zdecydowanie nie było.

Odświeżona wersja kultowego RPG zachowuje ciężki klimat Górniczej Doliny, a jednocześnie wprowadza nowe elementy, które fani pierwszej części mogą odkrywać podczas eksploracji. Jednym z nich jest easter egg nawiązujący do Geralta z Rivii i jednej z najbardziej rozpoznawalnych scen z początku Wiedźmina 3.

Gothic Remake
Gothic Remake

Gothic Remake – świetna niespodzianka z Wiedźmina 3 odnaleziona w grze

Gracze, którzy odwiedzili południową część Górniczej Doliny w Gothic Remake, natrafili na nietypowy widok. W jednym z pomieszczeń znajduje się wanna, a w niej szkielet ułożony w pozie, która bardzo mocno kojarzy się z Geraltem odpoczywającym w balii. Samo ułożenie mogłoby jeszcze uchodzić za przypadek, ale cała scena robi się znacznie bardziej wymowna przez obecność mięsacza znajdującego się między nogami szkieletu.

To najpewniej bezpośrednie odwołanie do początku Wiedźmina 3: Dziki Gon, gdzie Geralt relaksuje się w wannie, a w pewnym momencie do wody trafia niewielkie, insektoidalne stworzenie. Scena z wiedźminem z nogami opartymi o brzeg balii stała się na tyle ikoniczna, że później była wielokrotnie przywoływana w popkulturze. Odtworzono ją między innymi w serialu Netflixa z Henrym Cavillem.

Gothic Remake
Gothic Remake
Foto: Reddit/Born-Demand-6919

GramTV przedstawia:

Umieszczenie takiego easter eggu w Gothic Remake ma jednak sporo sensu. Obie serie od lat przyciągają podobnych odbiorców, bo stawiają na mroczny klimat, wyraziste światy, nieoczywistych bohaterów i przygodę, która nie prowadzi gracza za rękę na każdym kroku. Dla wielu fanów klasycznych RPG Gothic i Wiedźmin są tytułami z tej samej szkoły projektowania, nawet jeśli powstały w zupełnie innych okolicznościach i czasach.

Aby samodzielnie znaleźć ukrytą scenę, trzeba udać się na południe Górniczej Doliny i dotrzeć do górskiej fortecy. Nie jest to jednak miejsce, do którego można po prostu wejść bez przygotowania. Gracz musi towarzyszyć Lesterowi w ramach zadania, a następnie przedostać się przez wieżę aż do biblioteki. Tam czeka niewielka zagadka, której rozwiązanie otwiera tajne przejście.

Po przejściu dalej trzeba wspiąć się po schodach i drabinie, a następnie przeskoczyć przez dziurę w murze. W ten sposób trafia się do sali, z której pierwsze drzwi prowadzą właśnie do pokoju z wanną i nietypowym easter eggiem. Warto przy okazji sprawdzić także sąsiednie pomieszczenie, ponieważ znajduje się tam skrzynia z cenną zbroją.

Źródło:https://www.reddit.com/r/worldofgothic/comments/1u8w3y9/could_this_be_a_witcher_3_easter_egg_the_meatbug/

Tagi:

News
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
RPG
Wiedźmin
remake
Gothic
easter egg
The Witcher
Gothic Remake
niespodzianka
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 13:22

Fajnie że to dodali.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:17

Przede wszystkim obie gry bardzo popularne w Polsce :-)




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