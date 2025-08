Gothic 2 Remake już w odległych planach. Twórcy stawiają jeden warunek

W tej chwili cały zespół koncentruje się na dopracowaniu Gothic 1 Remake i zapewnieniu, że będzie to dokładnie takie doświadczenie, na jakie czekają fani i na jakie zasługują. Gdy to się uda – a przez „ukończenie” nie rozumiemy jedynie dotrzymania daty premiery, bo oczywiście po wydaniu nadal będziemy słuchać opinii graczy i reagować na problemy – wtedy zaczniemy myśleć o kolejnych krokach dla marki Gothic – zdradziło studio.

Deweloperzy nie kryją, że rozważają stworzenie remake’u Gothic 2. Już teraz mają w głowie liczne pomysły, choć jak podkreślają, ta część wymagałaby mniej zmian.

Naturalnie, bardzo chcielibyśmy pracować nad Gothic 2 i mamy już mnóstwo pomysłów. Na szczęście w przypadku Gothic 2 znacznie mniej rzeczy wymaga mechanicznych poprawek. To już teraz całkiem dopracowany tytuł, z mniejszą liczbą dziur fabularnych czy braków w historii. Ale jak mówiłem – najpierw musimy skończyć Gothic 1 Remake i sprawić, by gracze go pokochali – dodali przedstawiciele THQ Nordic.