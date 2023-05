Gothic 2: Kroniki Myrtany wkrótce z nowym gameplayem. Twórcy prezentują zapowiedź

W połowie czerwca odbędzie się kolejna edycja Pyrkonu, na którym nie zabraknie The Chronicles of Myrtana Team, czyli zespołu odpowiedzialnego za modyfikację Kroniki Myrtany: Archolos. Jeszcze w kwietniu deweloperzy ogłosili kolejną wersję swojego moda, zatytułowaną „Mod of the Decade Edition”. Na ujawnienie kolejnych szczegółów będziemy musieli poczekać właśnie do tegorocznego Pyrkonu, na którym zostaną zaprezentowane nowe fragmenty rozgrywki z nowej wersji Kronik Myrtany.

Gothic II: Kroniki Myrtany – Archelos: Mod of the Decade Edition na nowej zapowiedzi

Na osłodę oczekiwań twórcy przygotowali nietypową zapowiedź, tworząc krótką zajawkę prezentacji na silniku moda. Na półtoraminutowym filmie ogłoszono, że nowy gameplay zostanie zaprezentowany 17 czerwca na panelu zespołu, który rozpocznie się o 15:00. Mod of the Decade Edition wprowadzi m.in. nowe minigry, w tym gra w kubki oraz kółko i krzyżyk.