Gothic II: Kroniki Myrtany – Archolos z nową zawartością. Zobaczcie zwiastun

W sierpniu ubiegłego roku ambitny projekt Kroniki Myrtany – Archolos do gry Gothic II został okrzyknięty modyfikacją dekady. Kilka dni temu – 1 kwietnia – twórcy wspomnianego moda zapowiedzieli natomiast, że pracują nad wersją 2.0, za której sprawą gracze otrzymają nową zawartość oraz tryb Hardcore. Większość fanów zgodnie twierdziła, że jest to jedynie primaaprilisowy żart. Okazuje się jednak, że nowa edycja modyfikacji Kroniki Myrtany – Archolos faktycznie powstaje.

Gothic II: Kroniki Myrtany – Archolos doczeka się nowej wersji. Twórcy zapowiedzieli „Mod of the Decade Edition”

Jak wspomnieliśmy wyżej, Kroniki Myrtany – Archolos: Mod of the Decade Edition (która do tej pory była określana mianem wersji 2.0) wprowadzi sporo dodatkowej zawartości. Gracze mogą liczyć m.in. na nowych przeciwników, lokacje, sekrety, minigierki, wydarzenia, a także przedmioty oraz buildy postaci. To jednak dopiero początek atrakcji.



Kroniki Myrtany – Archolos: Mod of the Decade Edition będą zawierać także tryb Hardcore. Dzięki wersji 2.0 gracze otrzymają również możliwość zmiany wyglądu głównego bohatera, a twórcy wspominają nawet o milionie różnych kombinacji. Nie zabraknie też licznych poprawek i usprawnień. Rzućcie okiem na zwiastun na dole wiadomości i sprawdźcie sami.



Niestety twórcy nie ujawnili, kiedy dokładnie modyfikacja Kroniki Myrtany – Archolos: Mod of the Decade Edition trafi w ręce graczy. Autorzy zapewniają jednak, że „prace stabilnie posuwają się do przodu”, a fani będą na bieżąco informowani o postępach. Warto także podkreślić, że wersja 2.0 zostanie udostępniona w ramach darmowej aktualizacji.