Odpalasz Gothic Remake, a tam... Jan Błachowicz

Nie trzeba nikomu wyjaśniać, że produkcja ta ma w naszym kraju status kultowej. Tym bardziej nie dziwi zaskakujące mrugnięcie do polskiego odbiorcy.

Jan Błachowicz pojawił się w Gothic Remake

W toku przygody poznajemy postać o imieniu Jan. Twarz jakby znajoma… Rzeczony jegomość znany jest ze swojej potężnej siły i może wyszkolić Bezimiennego, pod warunkiem jednak, że ten wcześniej udzieli mu pomocy. NPC ma zatem swojego własnego questa, który, jak widać warto wykonać. A warto tym bardziej, że Jan to tak naprawdę sam Jan Błachowicz. 43-letni mistrz UFC nie tylko użyczył swojego imienia i twarzy, ale nawet głosu, bo to on dubbinguje jegomościa zdolnego wydobyć z naszej postaci ukryte umiejętności walki na pięści. Warto przypomnieć, że sam Błachowicz jest zapalonym graczem i, jak się okazuje, również fanem Gothica.