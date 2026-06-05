Odpalasz Gothic Remake, a tam... Jan Błachowicz

Oto nadszedł dzień dzisiejszy. Już dziś z dawna wyczekiwany remake pierwszego Gothica wpadnie dziś w ręce pierwszych graczy.
Nie trzeba nikomu wyjaśniać, że produkcja ta ma w naszym kraju status kultowej. Tym bardziej nie dziwi zaskakujące mrugnięcie do polskiego odbiorcy.
Jan Błachowicz pojawił się w Gothic Remake
W toku przygody poznajemy postać o imieniu Jan. Twarz jakby znajoma… Rzeczony jegomość znany jest ze swojej potężnej siły i może wyszkolić Bezimiennego, pod warunkiem jednak, że ten wcześniej udzieli mu pomocy. NPC ma zatem swojego własnego questa, który, jak widać warto wykonać. A warto tym bardziej, że Jan to tak naprawdę sam Jan Błachowicz. 43-letni mistrz UFC nie tylko użyczył swojego imienia i twarzy, ale nawet głosu, bo to on dubbinguje jegomościa zdolnego wydobyć z naszej postaci ukryte umiejętności walki na pięści. Warto przypomnieć, że sam Błachowicz jest zapalonym graczem i, jak się okazuje, również fanem Gothica.
Sportowiec w opublikowanym przez siebie poście nie krył zresztą ekscytacji:
Witaj z powrotem w Kolonii!
Długo wyczekiwany dzień w końcu nadszedł! Wreszcie doczekaliśmy się powrotu gry – GOTHIC 1 Remake. Moim skromnym zdaniem to najbardziej kultowa gra wszech czasów. Cóż to za niesamowita przygoda, móc być częścią gry, którą kocham od dzieciństwa. Do dziś nie znalazłem innego tytułu z takim klimatem. Jeśli chcesz stać się silniejszy, musisz znaleźć nauczyciela, który zechce cię szkolić…
W najbliższej przyszłości kontakt ze mną może być nieco utrudniony.
GramTV przedstawia:
Gothic 1 Remake powstawał od 2021 roku, a pierwszy trailer otrzymaliśmy w sierpniu 2022 roku. Początkowo premierę planowano już w 2024 roku, potem jednak przełożoną ją na rok 2025. Ostatecznie jednak produkcja Alkimia Interactive trafi na rynek dziś, tj. 5 czerwca 2026 roku. Jak sama nazwa wskazuje, jest to remake pierwszego Gothica, stworzonego jeszcze przed nieistniejące już Piranha Bytes, który ukazał się ćwierć wieku temu.
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