Gotham Knights na PC znów z Denuvo. Zabezpieczenia wróciły po 14 godzinach

Gotham Knights zadebiutowało w zeszłym tygodniu na PC i konsolach. Niestety produkcja studia WB Games Montreal nie jest wolna od wad i cierpi m.in. na problemy z wydajnością. Deweloperzy zdają sobie z tego sprawę i pracują nad rozwiązaniem. Pecetowa wersja otrzymała już nawet pierwszą aktualizację, która m.in. pozbawiła grę zabezpieczeń Denuvo. Okazuje się jednak, że usunięciu systemu DRM było zwykłą pomyłką.

Po 14 godzinach bez zabezpieczeń Denuvo wróciło do pecetowej wersji Gotham Knights

Denuvo wróciło już do Gotham Knights na PC, a z danych dostępnych w serwisie SteamDB dowiadujemy się, że produkcja WB Games Montreal dostępna była bez systemu DRM przez 14 około godzin. Wersja bez zabezpieczeń zdążyła więc trafić w ręce piratów i choć nielegalne kopie nie będą mogły korzystać z nadchodzących aktualizacji oraz funkcji sieciowych, to pozwolą zainteresowanym na zapoznanie się z kampanią fabularną.



Warto również zaznaczyć, że usunięcie Denuvo nie wpłynęło w zauważalny sposób na poprawę wydajności Gotham Knights na PC. Redakcja DSOGaming przeprowadziła bowiem wczoraj testy, z które wykazały, że nawet bez zabezpieczeń w produkcji wciąż występują spadki płynności animacji. Użytkownikom nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na kolejne aktualizacje.



Na koniec przypomnijmy, że Gotham Knights dostępne jest nie tylko na PC, ale także na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gotham Knights. Nowe porządki w przestępczym mieście.