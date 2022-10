Gotham Knights – Batman już powrócił!

Nie oszukujmy się, to było tylko kwestią czasu. Wszyscy, którzy ubolewali nad brakiem Batmana w Gotham Knights, mogą odetchnąć spokojnie. Mroczny Rycerz już powrócił na należne mu miejsce. Oczywiście, wszystko za sprawą fanowskiej modyfikacji, która jest już gotowa do pobrania. Więcej na temat Batman Reborn przeczytacie tutaj. Lojalnie uprzedzam, że mod jest ciągle poprawiany i obecnie bohater występuje bez ikonicznej peleryny. No cóż, w końcu nie można mieć wszystkiego.

Batman w Gotham Knights za sprawą fanowskiej modyfikacji

Gotham Knights radzi sobie średnio, co potwierdza chociażby nasza recenzja. Harpen wystawił grze ocenę 6 na 10, a w podsumowaniu znajdziemy więcej minusów niż plusów. Oberwało się między innymi oprawie graficznej, nieangażującemu systemowi walki i rozgrywce opartej na utartych schematach. Na pochwałę zasłużyli natomiast zróżnicowani pod względem umiejętności bohaterowie. Adamowi przypadł do gustu również projekt otwartego świata, który nie jest za duży i jest w nim, co robić.



Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z Gotham Knights. Na koniec przypomnijmy, że gra zadebiutowała na rynku 21 października i jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.