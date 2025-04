Google z funkcją łapania Pokémonów. Nowa opcja działa jak mini gra

Google, we współpracy z The Pokémon Company, wprowadziło do swojej mobilnej aplikacji niespodziewaną aktualizację, umożliwiającą użytkownikom łapanie wirtualnych stworków. Nowa funkcja pozwala graczom na kolekcjonowanie Pokémonów poprzez wyszukiwanie ich nazw, bazując na oryginalnej liście 151 stworzeń znanych z gier Pokémon Red i Green.