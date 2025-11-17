Pokemon Legends Z-A na Nintendo Switch za 174,71 zł w Amazon PL

W polskim Amazonie pojawiła się atrakcyjna oferta na Pokemon Legends Z-A. Pudełkowe wydanie ekskluzywnej produkcji na Nintendo Switch zakupimy teraz za 174,71 zł. To jedna z najniższych cen od premiery i dobra okazja dla fanów serii, którzy czekają na kolejną dużą odsłonę.

Pokemon Legends Z-A – oferta w Amazon PL

Promocja dotyczy klasycznej wersji na Nintendo Switch. Okładka gry jest w języku niemieckim, jednak sama zawartość pozostaje w pełni kompatybilna z europejskimi konsolami. W przypadku posiadania Nintendo Switch 2, można dokupić Upgrade Pack za 40 zł, który rozszerza wydanie o funkcje dedykowane nowej konsoli.