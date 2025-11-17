Pokemon Legends Z-A na Nintendo Switch za 174,71 zł w Amazon PL

Promocja dotyczy klasycznej wersji na Nintendo Switch. Okładka gry jest w języku niemieckim, jednak sama zawartość pozostaje w pełni kompatybilna z europejskimi konsolami. W przypadku posiadania Nintendo Switch 2, można dokupić Upgrade Pack za 40 zł, który rozszerza wydanie o funkcje dedykowane nowej konsoli.
DRUŻYNA MZ CHRONI POKÓJ W LUMIOSE CITY
Po tym, jak udowodnisz swoje umiejętności bojowe z Pokémonami (u Urbaina lub Taunie), otrzymasz zaproszenie do Drużyny MZ. Ta grupa skupia się na utrzymaniu Lumiose jako miejsca, w którym panuje pokój.
MEGA EWOLUCJA: ODBLOKOWANA
Odkryj cuda Mega Ewolucji – i wykorzystaj jej moc w walce
NOWE SPOSOBY WALKI!
Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym fanem Pokémonów, czy dopiero szykujesz się do rzucenia swojego pierwszego Poké Balla, Pokémon Legends: Z-A ma coś do zaoferowania każdemu trenerowi. Doświadcz klasycznej rozgrywki z nowoczesnymi elementami, które rewolucyjnie zmienią Twoje wrażenia z gry RPG Pokémon.
W ramach oferty dostępna jest darmowa dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost.
