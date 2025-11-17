Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Legends Z-A na Nintendo Switch za 174,71 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/11/17 20:00
Nowa gra z kultowej serii Pokémon w świetnej cenie.

W polskim Amazonie pojawiła się atrakcyjna oferta na Pokemon Legends Z-A. Pudełkowe wydanie ekskluzywnej produkcji na Nintendo Switch zakupimy teraz za 174,71 zł. To jedna z najniższych cen od premiery i dobra okazja dla fanów serii, którzy czekają na kolejną dużą odsłonę.

Pokemon Legends Z-A

Pokemon Legends Z-A – oferta w Amazon PL

Promocja dotyczy klasycznej wersji na Nintendo Switch. Okładka gry jest w języku niemieckim, jednak sama zawartość pozostaje w pełni kompatybilna z europejskimi konsolami. W przypadku posiadania Nintendo Switch 2, można dokupić Upgrade Pack za 40 zł, który rozszerza wydanie o funkcje dedykowane nowej konsoli.

DRUŻYNA MZ CHRONI POKÓJ W LUMIOSE CITY

Po tym, jak udowodnisz swoje umiejętności bojowe z Pokémonami (u Urbaina lub Taunie), otrzymasz zaproszenie do Drużyny MZ. Ta grupa skupia się na utrzymaniu Lumiose jako miejsca, w którym panuje pokój.

MEGA EWOLUCJA: ODBLOKOWANA

Odkryj cuda Mega Ewolucji – i wykorzystaj jej moc w walce

NOWE SPOSOBY WALKI!

Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym fanem Pokémonów, czy dopiero szykujesz się do rzucenia swojego pierwszego Poké Balla, Pokémon Legends: Z-A ma coś do zaoferowania każdemu trenerowi. Doświadcz klasycznej rozgrywki z nowoczesnymi elementami, które rewolucyjnie zmienią Twoje wrażenia z gry RPG Pokémon.

GramTV przedstawia:

W ramach oferty dostępna jest darmowa dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost.

Mikołaj Berlik
