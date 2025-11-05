Wyciek z DLC do Pokémon Legends Z-A ujawnia szokującą listę nowych Mega Ewolucji i legendarnych potworów!

Dataminer o pseudonimie Mattyoukhana na Twitterze opublikował (via GameRant) listę, która według przypuszczeń ujawnia pełną zawartość nadchodzącego rozszerzenia „Mega Dimension” do Pokemon Legends: Z-A. Choć jak zawsze warto podchodzić do tego typu informacji z dystansem, skala leaku jest rzeczywiście imponująca i może dać fanom wyobrażenie o bogactwie nowych treści, które wkrótce mogą trafić do gry. Wydanie DLC do Pokemon Legends ZA planowane jest na końcówkę lutego i ma przynieść ze sobą również nowe Mega Evolutions.

Pokemon Legends ZA – Mega Dimension

Jakie nowe Mega Ewolucje trafią do Pokemon Legends: Z-A?

Spekuluje się, że dodatek „Mega Dimension” może zostać udostępniony w okolicach Dnia Pokemonów (czyli 27 lutego) lub nawet tuż przed nim. Według analizy plików, DLC wprowadzi do świata gry 138 powracających Pokemonów. Ujawniono też 19 świeżych Mega Ewolucji, w tym dwie dla Raichu, a także dla pokemonów mitycznych i legendarnych. Wśród nich wymieniane są: Darkrai, Zeraora, Heatran i Magearna.