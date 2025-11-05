Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciek z DLC do Pokémon Legends Z-A ujawnia szokującą listę nowych Mega Ewolucji i legendarnych potworów!

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 18:00
0
0

Nieoficjalny wyciek z plików gry przedstawia 138 powracających stworków.

Dataminer o pseudonimie Mattyoukhana na Twitterze opublikował (via GameRant) listę, która według przypuszczeń ujawnia pełną zawartość nadchodzącego rozszerzenia „Mega Dimension” do Pokemon Legends: Z-A. Choć jak zawsze warto podchodzić do tego typu informacji z dystansem, skala leaku jest rzeczywiście imponująca i może dać fanom wyobrażenie o bogactwie nowych treści, które wkrótce mogą trafić do gry. Wydanie DLC do Pokemon Legends ZA planowane jest na końcówkę lutego i ma przynieść ze sobą również nowe Mega Evolutions.

Pokemon Legends ZA – Mega Dimension

Jakie nowe Mega Ewolucje trafią do Pokemon Legends: Z-A?

Spekuluje się, że dodatek „Mega Dimension” może zostać udostępniony w okolicach Dnia Pokemonów (czyli 27 lutego) lub nawet tuż przed nim. Według analizy plików, DLC wprowadzi do świata gry 138 powracających Pokemonów. Ujawniono też 19 świeżych Mega Ewolucji, w tym dwie dla Raichu, a także dla pokemonów mitycznych i legendarnych. Wśród nich wymieniane są: Darkrai, Zeraora, Heatran i Magearna.

GramTV przedstawia:

Lista powracających stworzeń jest długa i obejmuje szerokie spektrum pokemonów z różnych generacji.

Powracające Pokemony:

  • Jigglypuff
  • Wigglytuff
  • Zubat
  • Golbat
  • Meowth
  • Alolan Meowth
  • Galarian Meowth
  • Persian
  • Alolan Persian
  • Mankey
  • Machamp
  • Farfetch'd
  • Alolan Farfetch'd
  • Cubone
  • Marowak
  • Alolan Marowak
  • Mr. Mime
  • Galarian Mr. Mime
  • Porygon
  • Crobat
  • Igglybuff
  • Qwilfish
  • Hisuian Qwilfish
  • Porygon2
  • Treecko
  • Grovyle
  • Sceptile
  • Torchic
  • Combusken
  • Blaziken
  • Mudkip
  • Marshtomp
  • Swampert
  • Gulpin
  • Swalot
  • Spoink
  • Grumpig
  • Zangoose
  • Sceptile
  • Feebas
  • Milotic
  • Kecleon
  • Chimecho
  • Latias
  • Latios
  • Kyogre
  • Groudon
  • Rayquaza
  • Starly
  • Staravia
  • Staraptor
  • Chingling
  • Mime Jr.
  • Porygon-Z
  • Rotom (wiele form)
  • Heatran
  • Darkrai
  • Purrloin
  • Liepard
  • Munna
  • Musharna
  • Throh
  • Sawk
  • Yamask
  • Galarian Yamask
  • Cofagrigus
  • Foongus
  • Amoonguss
  • Cryogonal
  • Golett
  • Golurk
  • Cobalion
  • Terrakion
  • Virizion
  • Keldeo
  • Meloetta (Aria i Pirouette)
  • Genesect (wszystkie formy)
  • Crabrawler
  • Crabominable
  • Wimpod
  • Galisopod
  • Sandygast
  • Palossand
  • Mimikyu
  • Magearna
  • Marshadow
  • Zeraora
  • Meltan
  • Melmetal
  • Rookidee
  • Corvisquire
  • Corviknight
  • Nickit
  • Thievul
  • Toxel
  • Toxtricity (dwie formy)
  • Colobbopus
  • Grapploct
  • Perrserker
  • Sirfetch'd
  • Mr. Rime
  • Runerigus
  • Indeedee
  • Morpeko
  • Kleavor
  • Overqwil
  • Fidough
  • Dachsbun
  • Squawkabilly (wszystkie formy)
  • Nacli
  • Naclstack
  • Garganacl
  • Characadet
  • Armarouge
  • Ceruledge
  • Maschiff
  • Mabosstiff
  • Shroodle
  • Grafaiai
  • Capsakid
  • Scovillain
  • Tinkatink
  • Tinkatuff
  • Tinkaton
  • Cyclizar
  • Glimmet
  • Glimmora
  • Greavard
  • Houndstone
  • Flamigo
  • Dondozo
  • Tatsugiri (wszystkie formy)
  • Annihilape
  • Frigibax
  • Arctibax
  • Baxcalibur
  • Gimmighoul (dwie formy)
  • Gholdengo
Mega Ewolucje:
  • Mega Raichu X
  • Mega Raichu Y
  • Mega Chimecho
  • Mega Absol
  • Mega Staraptor
  • Mega Garchomp
  • Mega Lucario
  • Mega Heatran
  • Mega Darkrai
  • Mega Golurk
  • Mega Meowstic
  • Mega Crabominable
  • Mega Golisopod
  • Mega Magearna
  • Mega Zeraora
  • Mega Scovillain
  • Mega Glimmora
  • Mega Tatsugiri
  • Mega Baxcalibur
Źródło:https://gamerant.com/pokemon-legends-za-dlc-leak-new-pokemon-list-megas/

Tagi:

News
plotka
Pokemon
pokemony
przeciek
wyciek
Pokemon Legends: Z-A
leaker
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

