Branża gier żegna Google Stadia. Twórcy gier na platformę o niczym nie wiedzieli

Pod koniec ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was o tym, że platforma streamingowa Google Stadia zostanie oficjalnie zamknięta na początku przyszłego roku. Jak nietrudno się domyślić, wieść o zakończeniu jej działalności odbiła się w branży gier echem; znane i związane z branżą osoby postanowiły publicznie pożegnać usługę. Okazało się również, że sporo deweloperów, którzy przygotowywali gry na Stadię, nie mieli pojęcia o jej zamknięciu aż do opublikowania oświadczenia przez korporację (via PC Gamer).

Branża gier żegna platformę Google Stadia

Google bardzo się starało ze Stadią, wspierając po drodze wielu deweloperów. F (Tim Sweeney)

Deweloperzy Stadii stworzyli platformę deweloperską, która umożliwiła nam kontynuowanie tworzenia Destiny 2 z domu przez kilka ostatnich lat. Jestem pewien, że dzisiejszy dzień jest ciężki dla wielu osób. Dzięki za pomoc w tworzeniu gier. (Joe Blackburn, reżysery gry Destiny 2)

Tangle Tower miało wystartować na Stadii za 2 dni, a potem przeczytałem artykuł o zamknięciu platformy. (Tom Vian, współzałożyciel SFB Games)

