Google rozważało przejęcie znanej firmy z branży gier. Kogo miał na celowniku gigant technologiczny?

Wygląda na to, że Google rozważało przejęcie firmy doskonale znanej graczom. Tak wynika z dokumentów sądowych w sprawie Google kontra Epic.

Z dokumentów procesowych wynika, że jeszcze w 2018 roku, Google planowało wdrożyć plan pod kryptonimem „ Projekt Elektra ”, którego celem było przejęcie Epic lub pozyskanie pakietu kontrolnego tej firmy, co miało umożliwić przejęcie całkowitej kontroli nad przebojową grą Fortnite na Androidzie . Początkowo planowano zaoferować dwa miliardy dolarów, za 20 % udziałów w Epic, ale z e-maila byłego dyrektora Google, Dave Soboty wynika, że później pojawił się plan, uzyskania wsparcia Tencent, mającego umożliwić wykup akcji lub przejęcia firmy Epic w całości.

Z początkiem miesiąca rozpoczął się proces pomiędzy Google a Epic. Ten ostatni pozywa giganta za wycofanie Fortnite ze sklepu z aplikacjami dla Androida. Gra została z niego usunięta, kiedy Epic Games próbowało omijać płatności narzucane przez Google. Warto przypomnieć, że jest to drugi proces w podobnej sprawie. Poprzednio Epic procesował się i przegrał z Apple.

Proces Epic przeciwko Google rozpoczął się 6 listopada, a strony mogą składać dowody i wyjaśnienia do początku przyszłego miesiąca, po czym ma zapaść wyrok. Całkiem możliwe, że stanie się to jeszcze przed okresem świątecznym. Ciekawe jakie jeszcze szczegóły zostaną ujawnione do tego czasu.