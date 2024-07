Fortnite łączy siły z Teslą. Owocem współpracy jest nowy pojazd

Warto przy okazji wspomnieć, że Fortnite połączył ostatnio siły także z Piratami z Karaibów. Do 6 sierpnia 2024 roku potrwa „Klątwa żagli”, która pozwala odebrać drogocenne nagrody w zamian za wykonanie zadań. W ramach ścieżki nagród Premium odblokować można między innymi strój Jacka Sparrowa.

Twórz, graj i walcz ze znajomymi za darmo w Fortnite. Bądź ostatnim graczem przy życiu w Battle Royale i Zero Budowania, uczestnicz w koncertach i wydarzeniach na żywo lub odkryj ponad milion gier stworzonych przez członków społeczności, w tym wyścigi, parkour, survivale z zombie i inne. Każda wyspa Fortnite ma indywidualnie przypisaną klasyfikację wiekową, dzięki czemu znajdziesz taką, która będzie w sam raz dla ciebie i znajomych. To wszystko znajdziesz w Fortnite... Wskakuj do gry. – głosi opis gry Fortnite.